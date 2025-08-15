　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老公「工作10年」只存1萬！婚後5年才坦白　真相讓她心寒

尪薪水全給婆婆「10年只存1萬」　人妻氣炸：婚後5年才講

▲一名人妻指出，丈夫直到婚後5年才向她坦白，婆家其實一直有債務問題。（示意圖／焦正德攝）

文／CTWANT

「如果我早就知道這些事，也許還有逃跑的機會！」一名人妻抱怨，婆家有債務問題，丈夫工作10年來的薪水全都會交給婆婆管理，但婆婆卻常出門聚會、買朋友的直銷，而過去丈夫想要錢辦婚禮時，才發現存摺只剩下1萬元，更誇張的是，丈夫直到結婚5年、生完小孩後才向她坦白此事，這也讓她感到相當心寒。

該名人妻在臉書粉專「靠北婚姻」匿名投稿表示，婆家一直都有負債，外債、內債都有，因此他們家的3個孩子都要幫忙還債，而她的丈夫自打工開始，就會把薪水全部交給婆婆管理，只留幾千元來吃飯、加油，不能有需要花錢的娛樂活動，也不會去打扮自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻提到，婆家的金錢觀是「看到別人有什麼，他就也要有」，包括吃大餐、裝潢都不會苛待自己，婆婆也常碎念「怎麼最近幾個月拿回家的錢變少了」。她也回憶，當時她和丈夫剛交往2年，而丈夫已經工作10年了，對方問婆婆「存摺裡面有多少錢可以辦婚禮？」婆婆卻回應「什麼錢？沒有錢啊！」才發現存摺只剩下1萬元。

人妻透露，當下丈夫雖然跟她說「媽媽不擅理財才會這樣」，卻開始對於金錢很沒安全感，不願把薪水交給她管理，讓她忍不住向對方抱怨「你自己那麼節省幹嘛？你媽常常拿你的錢跟朋友聚會，捧場朋友的直銷，她花錢有在節制嗎？而且拿你的錢那麼多年了，債務都沒有還完。」

人妻也補充，丈夫是直到婚後5年、生完小孩後，才跟她坦白家裡的經濟狀況，「老公才吞吞吐吐地跟我說的，感覺很怕我會跑掉。如果我早就知道這些事，也許還有逃跑的機會。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「這鬼婆婆可以告她了吧」、「以後錢妳來管理，不然離婚」、「怎麼可能都沒了解經濟大權就在結婚生子」、「欠債不是問題，但問題是永遠還不完，愛很重要，現實也要兼顧」、「不跑嗎？丈夫沒妳的薪水就過不了」、「婚後第5年妳知道真相還不離？」

延伸閱讀
高雄便當「3菜1魚」賣280元！　網嘆：現在菜價已是天花板等級
才結婚1周　人妻發現尪「欠大筆卡債」崩潰：完美濾鏡碎了
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 2122 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
房價要崩了？他預言「快要看到7折」：不是恐怖，是世界末日
快訊／大牙發文　19字洩離婚心聲
醫師娘偷吃反悔！清潔隊小王怒PO照「飢渴約百貨停車場愛愛」慘

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

青鳥代替台大學生發文反核　百人留言嗆翻：你哪位？

1年被騙502億！「72%台灣人」遇過詐騙　這類人最常受害

北捷遊憩公司公布首任總經理　曾任101營運長兼觀景台總監

老公「工作10年」只存1萬！婚後5年才坦白　真相讓她心寒

突變胖又不想吃肉要注意！「沉默殺手」肝癌上門　4徵兆日常自測

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

颱風後菜價漲不停！營養師推2類蔬菜「美味營養又省錢」

潤滑出水「男友一個指節」痛爆她　一票妹子秒懂！過來人1招解鎖

台灣「移動故事屋」降臨日本大阪！10公尺巨大帳蓬「環形投影」

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

愛雅懷孕了！劉品言嗨到熱舞　聽到寶寶心跳聲「激動落淚」

【整老公系列】老婆戴面具悄悄靠近！尪轉頭嚇到大叫XD

【好夢幻】台大碩士高材生分享101外商職場生活

薔薔加拿大巧遇王祖賢　驚喜讚「很有親和力.氣場強」

【三寶發功】左轉撞上輕軌車頭 列車急停20分鐘！

青鳥代替台大學生發文反核　百人留言嗆翻：你哪位？

1年被騙502億！「72%台灣人」遇過詐騙　這類人最常受害

北捷遊憩公司公布首任總經理　曾任101營運長兼觀景台總監

老公「工作10年」只存1萬！婚後5年才坦白　真相讓她心寒

突變胖又不想吃肉要注意！「沉默殺手」肝癌上門　4徵兆日常自測

單親媽扶養3幼女咬牙存救命錢！一夕之間「全遭詐團騙光」

颱風後菜價漲不停！營養師推2類蔬菜「美味營養又省錢」

潤滑出水「男友一個指節」痛爆她　一票妹子秒懂！過來人1招解鎖

台灣「移動故事屋」降臨日本大阪！10公尺巨大帳蓬「環形投影」

去阿公阿嬤家「小時候超怕它」　一票人被慘電：現在還在用

人形機器人成顯學　陸大學研究成果現身運動賽場

破魔力藍魔咒單場繳雙安　黃韋盛奪MVP仍謙稱「應該給投手」

青鳥代替台大學生發文反核　百人留言嗆翻：你哪位？

1年被騙502億！「72%台灣人」遇過詐騙　這類人最常受害

北捷遊憩公司公布首任總經理　曾任101營運長兼觀景台總監

災後送暖！武陵外役監攜手鹿野鄉　收容人捲袖助重建家園

邱鎮軍持雲豹能源股票　賴品妤酸「花錢養我」總座急發內部信澄清

梵克雅寶俏皮仙子飛上錶面　獨家工藝詮釋晶瑩果實

大牙離婚被酸「沒人煮飯給妳吃」　火大反擊：我有餓死嗎？

黃博多好投壓制、高宇杰關鍵安打　中信兄弟大巨蛋2比1險勝富邦悍將

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

生活熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

河北彩伽才第2！！現役AV女優人氣排行榜「冠軍是她」

女學霸考回台大醫　醫：改寫國教黑暗史

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

李家才被列低收入戶「120萬也無法理賠」原因曝光

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

楊柳對決台灣影像！神閃避最高山

日本旅遊「1物一定要帶」　一票人認證：夏天太恐怖

高雄大型徵才！超狂起薪7萬9千元起

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

更多熱門

相關新聞

女友常拿哥嫂做比較　他心累：我拿什麼贏？

女友常拿哥嫂做比較　他心累：我拿什麼贏？

近日一名網友表示，他跟女友交往4年論及婚嫁，而女友總愛拿哥嫂做比較，「我想娶她，願意讓她過好日子，但我不是哥嫂的對照組。如果她總是在比，那我拿什麼贏？」其他人看了直呼，「分手吧，婚前愛計較，婚後一堆事。」

49歲親媽生第2胎！男友知情後跟她分手了

49歲親媽生第2胎！男友知情後跟她分手了

女友要他出330萬才肯結婚　男方傻眼：壓力好大

女友要他出330萬才肯結婚　男方傻眼：壓力好大

逆子狂搖30棵蓮霧樹「損失90萬」　父母怒告

逆子狂搖30棵蓮霧樹「損失90萬」　父母怒告

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

關鍵字：

債務問題靠北婚姻人妻揭秘家庭糾紛金錢觀

讀者迴響

熱門新聞

妻遊沖繩突頭痛　竟是腦出血！專機返台砸255萬救妻

才剛考上大學…20歲男「爬上電塔觸電」慘燒成焦屍！

許瑋甯兒子滿月了！　「彌月卡片」曝夫妻顧娃現況

南橫墜谷勇父3度爬坑求救　保險公司不理賠原因曝　

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

傳奇AV女優引退22年仍有「後遺症」

核電廠花300億延役20年划算嗎？前核二工程師全說了

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

萬事問ChatGPT　夫妻出國被拒絕登機崩潰

黃鐙輝砸4700萬買完房「半年沒戲拍」

一家五口墜谷！明知危險拒賠　她怒：400萬也要A

即／照片曝光！20歲男爬電塔頂端拍日落引火燒山

父救家人卻墜谷「爆不理賠」　國泰人壽回應

快訊／邱澤當爸首發聲「寶寶性別曝光」親報喜

更多

最夯影音

更多

【台鐵不速之客】老鷹誤闖車廂！列車長手抓請牠下車

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【另一角度曝光】UPS貨機桃機驚險降落　機身擦撞跑道冒火花

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面