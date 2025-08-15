老公「工作10年」只存1萬！婚後5年才坦白　真相讓她心寒

▲一名人妻指出，丈夫直到婚後5年才向她坦白，婆家其實一直有債務問題。（示意圖／焦正德攝）

文／CTWANT

「如果我早就知道這些事，也許還有逃跑的機會！」一名人妻抱怨，婆家有債務問題，丈夫工作10年來的薪水全都會交給婆婆管理，但婆婆卻常出門聚會、買朋友的直銷，而過去丈夫想要錢辦婚禮時，才發現存摺只剩下1萬元，更誇張的是，丈夫直到結婚5年、生完小孩後才向她坦白此事，這也讓她感到相當心寒。

該名人妻在臉書粉專「靠北婚姻」匿名投稿表示，婆家一直都有負債，外債、內債都有，因此他們家的3個孩子都要幫忙還債，而她的丈夫自打工開始，就會把薪水全部交給婆婆管理，只留幾千元來吃飯、加油，不能有需要花錢的娛樂活動，也不會去打扮自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人妻提到，婆家的金錢觀是「看到別人有什麼，他就也要有」，包括吃大餐、裝潢都不會苛待自己，婆婆也常碎念「怎麼最近幾個月拿回家的錢變少了」。她也回憶，當時她和丈夫剛交往2年，而丈夫已經工作10年了，對方問婆婆「存摺裡面有多少錢可以辦婚禮？」婆婆卻回應「什麼錢？沒有錢啊！」才發現存摺只剩下1萬元。

人妻透露，當下丈夫雖然跟她說「媽媽不擅理財才會這樣」，卻開始對於金錢很沒安全感，不願把薪水交給她管理，讓她忍不住向對方抱怨「你自己那麼節省幹嘛？你媽常常拿你的錢跟朋友聚會，捧場朋友的直銷，她花錢有在節制嗎？而且拿你的錢那麼多年了，債務都沒有還完。」

人妻也補充，丈夫是直到婚後5年、生完小孩後，才跟她坦白家裡的經濟狀況，「老公才吞吞吐吐地跟我說的，感覺很怕我會跑掉。如果我早就知道這些事，也許還有逃跑的機會。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「這鬼婆婆可以告她了吧」、「以後錢妳來管理，不然離婚」、「怎麼可能都沒了解經濟大權就在結婚生子」、「欠債不是問題，但問題是永遠還不完，愛很重要，現實也要兼顧」、「不跑嗎？丈夫沒妳的薪水就過不了」、「婚後第5年妳知道真相還不離？」

延伸閱讀

▸ 高雄便當「3菜1魚」賣280元！ 網嘆：現在菜價已是天花板等級

▸ 才結婚1周 人妻發現尪「欠大筆卡債」崩潰：完美濾鏡碎了

▸ 原始連結