49歲親媽生第2胎！男友知情後跟她分手　一票人喊：很殘酷但現實

▲原PO表示，男友知道她媽媽生第二胎後跟她分手。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位女子表示，她跟男友家境都不好，最近她發現49歲媽媽生了第二胎，而家中的經濟狀況也無法負擔，這讓男友提分手，因為現實壓力太大。有網友就說：「沒有錢萬萬不能，很殘酷但就是現實啊。」

原PO在臉書社群《靠北婚姻》發文，她今年過年沒回家，從去年過完年待外地工作，「我媽懷孕的事情完全沒跟我說，直到一個禮拜前她生了，我爸打電話來跟我要錢，我才知道我多了一個弟弟。當下我轉了5萬塊回去，但心裡真的很複雜。」

原PO說，「我家條件一直不好，爸媽沒學歷，也沒一技之長，從小他們就在外打工，我是跟著爺爺奶奶長大的。這幾年因為爺爺奶奶年紀大了需要照顧，他們才回老家。我爸後來考了駕照，幫人送貨，一個月賺一萬六，我媽則在家照顧老人。可能就是這段時間，他們偷偷懷了孩子。」

原PO指出，「我男友家的情況跟我家差不多，他還有一個弟弟在讀書，將來結婚的壓力也不小。他自己好不容易存了點錢，付了頭期買房，本來我們是有在談未來的。但當他知道我媽49歲還生了二胎，而且我家經濟狀況根本沒辦法負擔這個孩子時，他猶豫了。」

原PO說男友為此提出分手；男友指出，不是不愛，只是現實壓力太大，無法承擔這種不確定的未來。原PO表示，「我不敢挽留他，因為我知道他說的沒錯，但心裡還是會難過，難道感情在現實面前，真的這麼脆弱嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言「不要難過，他的明快抉擇雖然傷人，但是至少不是在婚後滿滿爭吵惡言相向」、「結婚是找人搭伙過日子，不能找那種自身難保的人，愛情不能當麵包吃，用愛情發電是會被笑話的」、「妳父母真的不會想」、「沒有錢萬萬不能，很殘酷但就是現實啊」。

