竹林山觀音寺捐防火毯、底盤瞄子　提升電動車救災能量

▲防火毯可有效阻隔火源，底盤瞄子可針對電動車底部電池進行降溫。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市林口區竹林山觀音寺，為提升新北市政府消防局電動車救災效能，今天（15日）由董事長蔡煌明率領董監事團隊，捐贈電動車輛特殊災害搶救裝備。由新北市消防局長陳崇岳親自出席受贈，感謝竹林山觀音寺的慷慨善舉，使消防同仁在處理電動車輛事故時，無後顧之憂，有效提升救災效能。

相當支持社會公益的林口竹林山觀音寺，得知電動車火災為新興的消防搶救課題，其短時間即可達到高溫的特性，將使火勢擴大延燒且造成消防人員危險，故為提升消防員執行電動車火災的安全與效率，在董事長蔡煌明的帶領下，特地捐贈新北市消防局28條防火毯及4組底盤瞄子。

▲竹林山觀音寺捐贈電動車輛特殊災害搶救裝備。由新北市消防局長陳崇岳親自出席受贈（圖／記者陸運陞翻攝）

此次所捐贈的防火毯，除了可抵禦電動車火災所產生的高溫外，同時還可以防止火勢擴大延燒；而底盤瞄子，則是可針對電動車的底部電池進行降溫，大大提升搶救效能。

新北市政府消防局長陳崇岳特別感謝，竹林山觀音寺董事長蔡煌明及董監事們多年來熱衷公益活動，更全力支持消防局提升救災能量，本次捐贈28條防火毯及4組底盤瞄子，使本市是全國少數每個消防分隊都至少有1條防火毯，另外底盤瞄子則是將配置於新莊、泰山及林口地區，將可大幅提升新北市相關救災能量。

▲竹林山觀音寺提升新北市消防局救災能量，捐贈防火毯及底盤瞄子。（圖／記者陸運陞翻攝）