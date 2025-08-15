靠賣饅頭維生！98歲爺爺「凌晨2點就起床準備」　網佩服：真不簡單

▲王爺爺賣饅頭。（資料照／記者謝婷婷攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「大家趕快去幫忙買饅頭！」藝人白冰冰在臉書上發文表示，在和平醫院後面，有個賣大餅、饅頭的王爺爺，王爺爺現在98歲了，「每天凌晨2點就得起床準備，直到饅頭賣完才休息」，但即便如此，王爺爺仍滿滿正能量，依舊開朗親切。貼文曝光後，引起網友討論。

白冰冰在臉書粉專上發文表示，98歲的爺爺需要大家捧場，「大家趕快去幫忙買饅頭！」她透露，王爺爺是老兵，在和平醫院後面的超商門口賣大餅和饅頭，「遠遠的看見他站在屋廊下賣大餅，看到顧客上門，親切的露出笑容」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

白冰冰表示，王爺爺在10幾歲的時候被拉去當兵，從此離開家，「隨著政府軍隊來到台灣，在中央山脈開鑿橫貫公路，一生未娶，從年輕到老一生都給了國家，靠著賣饅頭賺的錢生活」。

白冰冰說，王爺爺的際遇坎坷，現在老了、牙齒掉了，但從未怨天尤人，而是自食其力，「王爺爺每天凌晨2點就得起床準備，直到饅頭賣完才休息」，也好在王爺爺個性開朗親切，除了賣饅頭，也會和其他人聊天，覺得只要有賺到工錢就好，「滿滿正能量的態度令人心疼」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「公司就在附近，常常會看到這位爺爺，他做的饅頭好吃又便宜，有路過都會買回去當早餐」、「老爺爺真厲害，98歳還在做饅頭賣」、「年紀這麼大還靠雙手養自己真不簡單，值得大家給他鼓勵，多捧場」、「他真的是個了不起的長輩，自食其力」、「超級不簡單，98歲還會做饅頭」。

不過事實上，老爺爺的本名是汪相，是河南省開封市杞縣人，1949年隨著國民政府遷台，但因為登記人員記名時沒有聽清，老爺爺的名字就被寫成「王相」。

►專題報導「1949漂泊到台灣」老兵推攤賣大餅