普發現金1萬元　黨政人士曝1前提有望9月達成

立法院日前三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中包含普發現金1萬元，接著行政院14日通過修正條例草案，將預算提高至5900億元。有黨政人士指出，其實特別預算案通過後1個月內就能普發現金，若朝野有共識，最快9月就有機會達成。

▲普發現金1萬元的進程有望加速。（示意圖／ETtoday資料照）

立法院日前三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，明定普發1萬元現金，行政院會也對此提出特別條例修正案。根據修正案內容，沒有訂定排富條款，但微調發放時程，特別條例原先規範普發現金原訂10月底發放完畢，擬於特別預算公布後1個月內開始發放，並於7個月內發放完畢。

根據《聯合新聞網》報導，有黨政人士指出，有人錯誤批評普發現金要花7個月，其實行政團隊將行政流程時間壓縮後，在特別預算案通過1個月內就能普發現金，若朝野有共識，最快9月就有機會達成。

行政院也表示，第9條修正部分已明確說明是在「特別預算公布後1個月內開始執行發放作業」，也就是說，準備時間是在特別預算公布後的「1個月內」，絕無「準備7個月」的狀況，詳情可至行政院官網瞭解條文內容。