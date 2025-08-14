捅斷水果刀！雲林逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

▲警方獲報趕抵現場時，黃男阿嬤已明顯死亡，並未送醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華／台中報導

雲林縣東勢鄉驚傳一起人倫悲劇！一名41歲、無業在家的黃姓男子，因不滿93歲的阿嬤要他去找工作，竟犯下逆倫血案。據悉，黃男不僅逼阿嬤下跪在父親遺照前，還以腳猛踹、持棍棒追打，親友到場想要阻止，黃男還要大家不准靠近，用水果刀猛刺阿嬤胸口，導致刀刃當場斷裂，手段兇殘令人毛骨悚然。

據了解，黃男原本在北部生活，去年父親生病返回雲林，但父親過世後，黃男就成「啃老族」，生活全靠阿嬤的老人年金和積蓄度日。

案件發生在昨（13）日凌晨2時多，黃男疑似又向阿嬤伸手要錢，阿嬤要黃男出外工作，未料竟點燃黃男殺機，兩人爆發激烈口角，爭吵聲還驚動了鄰居。鄰居原本想勸架，卻見黃男粗暴地抓著阿嬤的頭髮，強迫她跪在父親遺照前，不僅破口大罵，還用腳狂踹阿嬤。

▲警方趕到時，阿嬤已倒在血泊之中，氣絕多時，而黃嫌則滿身是血，面無表情地呆坐在屍體旁，現場血跡斑斑。（圖／記者游瓊華翻攝）



鄰居見狀況不對趕緊搬救兵，找黃男親友到場，但待親友抵達時，黃男手持刀棍，情緒失控地大吼「不要過來！」，沒有要停手的打算，親友趕緊報警求救。無奈警方趕到時，阿嬤已倒在血泊之中，氣絕多時，而黃嫌則滿身是血，面無表情地呆坐在屍體旁，現場血跡斑斑。

檢警初步相驗，發現阿嬤頭部遭鈍器重擊，雙手被砍得皮開肉綻幾乎全斷，胸口兩處刀傷是致命要害，其中一刀甚至用力過猛，導致水果刀的刀刃直接斷裂。據悉，黃嫌過去在北部就有家暴、妨害公務前科，訊後他僅稱「不滿阿嬤碎碎唸」才失控行兇，檢方認為其有逃亡之虞，依殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准，全案將進一步解剖釐清確切死因。