　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捅斷水果刀！雲林逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

▲▼警方獲報趕抵現場時，林女已明顯死亡，並未送醫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警方獲報趕抵現場時，黃男阿嬤已明顯死亡，並未送醫。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

雲林縣東勢鄉驚傳一起人倫悲劇！一名41歲、無業在家的黃姓男子，因不滿93歲的阿嬤要他去找工作，竟犯下逆倫血案。據悉，黃男不僅逼阿嬤下跪在父親遺照前，還以腳猛踹、持棍棒追打，親友到場想要阻止，黃男還要大家不准靠近，用水果刀猛刺阿嬤胸口，導致刀刃當場斷裂，手段兇殘令人毛骨悚然。

據了解，黃男原本在北部生活，去年父親生病返回雲林，但父親過世後，黃男就成「啃老族」，生活全靠阿嬤的老人年金和積蓄度日。

案件發生在昨（13）日凌晨2時多，黃男疑似又向阿嬤伸手要錢，阿嬤要黃男出外工作，未料竟點燃黃男殺機，兩人爆發激烈口角，爭吵聲還驚動了鄰居。鄰居原本想勸架，卻見黃男粗暴地抓著阿嬤的頭髮，強迫她跪在父親遺照前，不僅破口大罵，還用腳狂踹阿嬤。

▲▼警方獲報趕抵現場時，林女已明顯死亡，並未送醫。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲警方趕到時，阿嬤已倒在血泊之中，氣絕多時，而黃嫌則滿身是血，面無表情地呆坐在屍體旁，現場血跡斑斑。（圖／記者游瓊華翻攝）

鄰居見狀況不對趕緊搬救兵，找黃男親友到場，但待親友抵達時，黃男手持刀棍，情緒失控地大吼「不要過來！」，沒有要停手的打算，親友趕緊報警求救。無奈警方趕到時，阿嬤已倒在血泊之中，氣絕多時，而黃嫌則滿身是血，面無表情地呆坐在屍體旁，現場血跡斑斑。

檢警初步相驗，發現阿嬤頭部遭鈍器重擊，雙手被砍得皮開肉綻幾乎全斷，胸口兩處刀傷是致命要害，其中一刀甚至用力過猛，導致水果刀的刀刃直接斷裂。據悉，黃嫌過去在北部就有家暴、妨害公務前科，訊後他僅稱「不滿阿嬤碎碎唸」才失控行兇，檢方認為其有逃亡之虞，依殺人罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准，全案將進一步解剖釐清確切死因。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大牙2原因喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她
盧秀燕赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量
林智勝願望成真！　張惠妹大巨蛋引退賽開唱
反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」
大牙宣布離婚！　「27天前發文」藏端倪
捅斷水果刀！逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺殺人
大牙520才曬照放閃「慶5年木婚」！　不到3個月宣布離婚
快訊／大牙發聲「離婚跟陳建州無關」　分開主因曝光！
快訊／愛雅無預警證實懷孕！　認「悲喜交加」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

碎屍案首度開庭！3被害人家屬哀傷現身　法官同意張介宗可緘默

捅斷水果刀！雲林逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

喝乾威士忌險打死人！超粗「混血89」正面曝光　肌肉撐爆汗衫

高帥型男酒吧獵豔　女激情一半驚見他偷拍！賠償談不攏被起訴

女友邀賺結婚基金　台北男淪人頭戶挨告心碎：我也被騙53萬

楊柳重創梨山！大樹壓倒配電線一度6千戶停電　台電拚今晚全復電

快訊／高雄輕軌又挨撞！三寶駕駛左轉碰車頭　列車一度停駛

中國律師竟來台當訴代　全律會：不可行、不合法

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

碎屍案首度開庭！3被害人家屬哀傷現身　法官同意張介宗可緘默

捅斷水果刀！雲林逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

喝乾威士忌險打死人！超粗「混血89」正面曝光　肌肉撐爆汗衫

高帥型男酒吧獵豔　女激情一半驚見他偷拍！賠償談不攏被起訴

女友邀賺結婚基金　台北男淪人頭戶挨告心碎：我也被騙53萬

楊柳重創梨山！大樹壓倒配電線一度6千戶停電　台電拚今晚全復電

快訊／高雄輕軌又挨撞！三寶駕駛左轉碰車頭　列車一度停駛

中國律師竟來台當訴代　全律會：不可行、不合法

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

台南「勞僱安心計畫」續推　移工到宅受訓提升照護品質

延宕五年！蘇花安終於核定　總經費1056億2032年通車

台鈴Suzuki「復古街車、越野／滑胎重機」油耗曝！拼第4季上市交車

金曲男星隔10年癌症復發！　緊急手術留「8公分疤」露面吐近況

楊柳颱風最後1萬戶停電　經濟部：今可全部修復

玉里金針花正美！加碼周邊美食、景點住宿攻略　再泡星空秘湯

ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員親自出庭」　最快10月底宣判結果

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

社會熱門新聞

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

高雄岡山驚傳槍響　男頭部中彈送醫不治

台積電內鬼案！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

檢調搜索文山一分局　偵查隊長遭約談

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

高雄歌唱比賽憾事！老翁唱一半突倒地不治

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

外籍移工殺女友分屍案　二審仍判無期徒刑

退伍軍人殺女會計猥褻煮屍　18年凶宅傳高跟鞋聲

更多熱門

相關新聞

莿桐新莊社區活動中心獲縣府經費挹注

莿桐新莊社區活動中心獲縣府經費挹注

莿桐鄉興桐村新莊社區活動中心年久失修，建物屋頂及外牆漏水、壁癌，室內天花板受損、門窗老舊、吊扇及日光燈不勘使用等，多處亟須修繕。縣長張麗善偕同社會處副處長陳怡君、莿桐鄉長廖秋蓉共同進行現勘，允諾補助公所逾250萬經費進行修繕，以提供鄉親安全舒適的活動空間，擴展長照福利服務。

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

馬偕營隊為雲林孩童打開醫學之門

馬偕營隊為雲林孩童打開醫學之門

關鍵字：

雲林逆倫兇殺東勢

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面