獲縣府經費挹注　莿桐新莊社區活動中心老屋迎接新生

▲縣長張麗善與縣府團隊走進年久失修的新莊社區活動中心，承諾全力支持修繕工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

莿桐鄉興桐村新莊社區活動中心年久失修，建物屋頂及外牆漏水、壁癌，室內天花板受損、門窗老舊、吊扇及日光燈不勘使用等，多處亟須修繕。縣長張麗善偕同社會處副處長陳怡君、莿桐鄉長廖秋蓉共同進行現勘，允諾補助公所逾250萬經費進行修繕，以提供鄉親安全舒適的活動空間，擴展長照福利服務。



縣長張麗善表示，興桐村約有1190人，其中65歲以上人口有330人，佔全村里人口數27.7%，新莊社區發展協會2022年、2023年迄今持續辦理防暴社區，2023年參加社區小旗艦計畫，長者的福利服務日益重要，提供一處舒適空間，提升居民公共參與是我們共同目標。

▲新莊社區活動中心屋頂漏水、牆面壁癌嚴重。（圖／記者游瓊華翻攝）



張麗善指出，新莊社區活動中心約1983年完工，因年久失修而關閉沒有啟用，地方極力爭取，希望改善因年久老舊產生的諸多問題。為使鄉親能有安全舒適活動中心，縣府將支持公所提出的規劃及修繕工程，全力挹注經費，促進社區活絡，使鄉親及長者有更舒適安全的活動空間，讓地方長輩延年益壽、減緩失智老化，在地老化、在地安養。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，新莊社區活動中心因年久失修不勘使用而閒置已久，對公共資產來說是資源的浪費，且隨著縣府政策的推動，地方對於活動中心確有需求，社區前年是小旗艦，未來莿桐鄉朝成立大旗艦社區努力，所以希望縣府協助修繕新莊活動中心，讓社區長者有個空間可以運用；整修項目包括漏水、防水、窗戶改善、油漆及一些基本配備，所需經費因物價波動，與去年概估的250萬經費有落差，公所端將重新提報計畫，請縣府全力支持，造福地方。

▲新莊社區活動中心屋頂漏水、牆面壁癌嚴重。（圖／記者游瓊華翻攝）