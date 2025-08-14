　
地方焦點

獲縣府經費挹注　莿桐新莊社區活動中心老屋迎接新生

▲縣長張麗善與縣府團隊走進年久失修的新莊社區活動中心，承諾全力支持修繕工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善與縣府團隊走進年久失修的新莊社區活動中心，承諾全力支持修繕工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

莿桐鄉興桐村新莊社區活動中心年久失修，建物屋頂及外牆漏水、壁癌，室內天花板受損、門窗老舊、吊扇及日光燈不勘使用等，多處亟須修繕。縣長張麗善偕同社會處副處長陳怡君、莿桐鄉長廖秋蓉共同進行現勘，允諾補助公所逾250萬經費進行修繕，以提供鄉親安全舒適的活動空間，擴展長照福利服務。
 
縣長張麗善表示，興桐村約有1190人，其中65歲以上人口有330人，佔全村里人口數27.7%，新莊社區發展協會2022年、2023年迄今持續辦理防暴社區，2023年參加社區小旗艦計畫，長者的福利服務日益重要，提供一處舒適空間，提升居民公共參與是我們共同目標。

▲縣長張麗善與縣府團隊走進年久失修的新莊社區活動中心，承諾全力支持修繕工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新莊社區活動中心屋頂漏水、牆面壁癌嚴重。（圖／記者游瓊華翻攝）
 
張麗善指出，新莊社區活動中心約1983年完工，因年久失修而關閉沒有啟用，地方極力爭取，希望改善因年久老舊產生的諸多問題。為使鄉親能有安全舒適活動中心，縣府將支持公所提出的規劃及修繕工程，全力挹注經費，促進社區活絡，使鄉親及長者有更舒適安全的活動空間，讓地方長輩延年益壽、減緩失智老化，在地老化、在地安養。

莿桐鄉長廖秋蓉表示，新莊社區活動中心因年久失修不勘使用而閒置已久，對公共資產來說是資源的浪費，且隨著縣府政策的推動，地方對於活動中心確有需求，社區前年是小旗艦，未來莿桐鄉朝成立大旗艦社區努力，所以希望縣府協助修繕新莊活動中心，讓社區長者有個空間可以運用；整修項目包括漏水、防水、窗戶改善、油漆及一些基本配備，所需經費因物價波動，與去年概估的250萬經費有落差，公所端將重新提報計畫，請縣府全力支持，造福地方。

▲縣長張麗善與縣府團隊走進年久失修的新莊社區活動中心，承諾全力支持修繕工程。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新莊社區活動中心屋頂漏水、牆面壁癌嚴重。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

08/13 全台詐欺最新數據

496 3 0231 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

雲林縣東勢鄉昨(13)日凌晨2時許發生一起人倫慘案，41歲黃男不知什麼原因，突然持棍棒毆打93歲林姓祖母，再拿水果刀狂刺阿嬤胸部，警方趕抵現場時林女倒在三合院已明顯死亡。雲林地檢署認為其涉有刑法第 271條第1項之殺人罪嫌，且有逃亡之虞，向臺灣雲林地方法院聲請羈押，法院昨日晚間9時許裁准。至於殺人動機，有待檢警進一步調查釐清。

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

雲林縣不用品循環館啟用！縣長張麗善：實現資源全循環、零廢棄目標

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

雲警攜手多元夥伴　翻轉弱勢青少年人生風景

馬偕營隊為雲林孩童打開醫學之門

馬偕營隊為雲林孩童打開醫學之門

楊柳侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

楊柳侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

