豪雨成災！屏東縣救國團緊急送愛到三地門

▲屏東縣救國團募集物資送愛心。（圖／屏東縣救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

先前豪雨重創屏東山區，道路坍塌、物資短缺，三地門鄉多處部落受困。屏東縣救國團除發放急難扶助金，屏東市團委會亦在楊柳颱風來襲前，緊急募集百份民生物資，趕在風雨到來前送達德文、舊大社等重災村，及時紓解災民燃眉之急。

先前豪雨一連下了近半個月，造成屏東縣山區道路中斷、橋梁損毀，導致物資無法即時補給，許多居民因此受困部落有糧食短缺等情況。由屏東縣救國團除致贈急難扶助金外，屏東市團委會亦發起募集愛心物資，於昨日(13日)楊柳颱風來臨前，將眾人的愛心物資送往三地門鄉，緩解災民困境。

這次三地門鄉德文村、舊大社村影響最大，聯外道路皆因雨水沖刷造成道路坍塌，車輛無法進出部落。屏東市團委會盧俐馨會長即刻發起愛心物資募集，在短短兩、三天時間，募集百份民生物資送往三地門鄉。

盧會長表示，先前豪雨導致災情嚴重，緊急募集民生物資，因道路中斷原故無法第一時間連送災區，又遇楊柳颱風侵台，因此趁風雨來臨前夕將物資送至災民手上，緩解困境。

屏東縣團委會楊豐誠總幹事表示，本會除動員義工集結愛心外，亦提供急難扶助金致贈受災家戶，希望略盡本團棉薄之力為災民渡過難關。