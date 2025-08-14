　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

豪雨成災！屏東縣救國團緊急送愛到三地門

▲屏東縣救國團募集物資送愛心。（圖／屏東縣救國團提供）

▲屏東縣救國團募集物資送愛心。（圖／屏東縣救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

先前豪雨重創屏東山區，道路坍塌、物資短缺，三地門鄉多處部落受困。屏東縣救國團除發放急難扶助金，屏東市團委會亦在楊柳颱風來襲前，緊急募集百份民生物資，趕在風雨到來前送達德文、舊大社等重災村，及時紓解災民燃眉之急。

▲屏東縣救國團募集物資送愛心。（圖／屏東縣救國團提供）

先前豪雨一連下了近半個月，造成屏東縣山區道路中斷、橋梁損毀，導致物資無法即時補給，許多居民因此受困部落有糧食短缺等情況。由屏東縣救國團除致贈急難扶助金外，屏東市團委會亦發起募集愛心物資，於昨日(13日)楊柳颱風來臨前，將眾人的愛心物資送往三地門鄉，緩解災民困境。

這次三地門鄉德文村、舊大社村影響最大，聯外道路皆因雨水沖刷造成道路坍塌，車輛無法進出部落。屏東市團委會盧俐馨會長即刻發起愛心物資募集，在短短兩、三天時間，募集百份民生物資送往三地門鄉。

盧會長表示，先前豪雨導致災情嚴重，緊急募集民生物資，因道路中斷原故無法第一時間連送災區，又遇楊柳颱風侵台，因此趁風雨來臨前夕將物資送至災民手上，緩解困境。

屏東縣團委會楊豐誠總幹事表示，本會除動員義工集結愛心外，亦提供急難扶助金致贈受災家戶，希望略盡本團棉薄之力為災民渡過難關。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
政院追加878億預算！民眾黨團僅挺這些：不接受大惡罷全民買單
快訊／逢甲商圈高樓墜落　男子四肢變形
快訊／兄弟宣布註銷德保拉！　柯威士登錄
大牙昔認「老公被診斷精蟲斷肢」　結婚5年難懷孕原因曝
被指吵架！卓榮泰踉蹌盧秀燕急扶　會議現場還原
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
經濟部稱郭智輝宴席「僅短暫致意」　侯漢廷打臉：待3小時
快訊／俄羅斯強烈爆炸！市中心冒大量濃煙　超過10建築損毀
快訊／新莊奪命車禍！　騎士當場慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

楊柳颱風遠颺！花蓮6處育樂場域安全無虞　8／15開放

楊柳襲台　東河、都蘭警風雨中排除倒樹守護交通

楊柳重創台東　太麻里警風雨中協助兄妹緊急安置

行人違規造成駕駛未禮讓行人　蘇清泉向交通部爭取「勸導不開罰」

豪雨成災！屏東縣救國團緊急送愛到三地門

楊柳颱風重創台東農業　縣府爭取全品項救助+免現勘加速復耕

台東最美星空音樂會　8/16海端布農族文化館登場

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單　7家美食脫穎而出

楊柳颱風過境　國軍出動450員協助台南防災與災後復原

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

【來台3年老鳥不怕了】#李多慧 颱風天出門差點被吹倒

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

楊柳颱風遠颺！花蓮6處育樂場域安全無虞　8／15開放

楊柳襲台　東河、都蘭警風雨中排除倒樹守護交通

楊柳重創台東　太麻里警風雨中協助兄妹緊急安置

行人違規造成駕駛未禮讓行人　蘇清泉向交通部爭取「勸導不開罰」

豪雨成災！屏東縣救國團緊急送愛到三地門

楊柳颱風重創台東農業　縣府爭取全品項救助+免現勘加速復耕

台東最美星空音樂會　8/16海端布農族文化館登場

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單　7家美食脫穎而出

楊柳颱風過境　國軍出動450員協助台南防災與災後復原

盧秀燕棄選黨魁引陰謀論　凌濤嗆反朱派：把主席選舉當求職大會

HTC重磅智慧眼鏡VIVE Eagle發表　專攻繁中市場「定價15600元」

NBA全明星中鋒唐斯來了！雲豹邀他28日出席三對三籃球賽

楊柳橫掃台東　太麻里警冒風雨清除掉落電線

趙露思親回應假公益風波！　嚴詞澄清「錢到不了我兜裡」

全台4飯店七夕住房專案！住三麗鷗主題房　搭遊艇穿越應許河

日本史上最多！1噸走私大麻偽裝木炭闖關　黑市價破10.6億

祖雄全家亮相！佳娜挺7月巨肚「僅胖1.5公斤」　拒絕老公求歡喊：要生五胎

全球首個！「女團機器人」拍賣成交價破4萬　網吐槽：有何用途

球王辛納力退馬納里諾　硬地24連勝安抵辛辛那提8強

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

地方熱門新聞

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

楊柳強襲台東「吹飛光電板」！恐怖瞬間曝

電桿被撞斷！高雄大樹7087戶大停電

楊柳襲台30萬戶停電　2地衝擊最嚴重

楊柳颱風台南七股出海黃偉哲主持防颱會報、夜奔災辦送宵夜

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

高雄市「桃源區3里」8/14停班停課

崑大師生闖大愛劇組《我們六個》！曬成黑珍珠、搬大燈上岸入行

51歲美容師摔傷失業不氣餒靠職訓轉戰健身界當講師

快訊／楊柳颱風掃南投　6400戶停電

醫者精神薪火相傳長榮高中生郭家恩見習臨床立志行醫

楊柳颱風快閃　嘉義停電5192戶

爭分奪秒搶救生命！南消二大舉辦「骨針」急救教育訓練

台南風神廟古蹟保護出雙贏方案樓層降低兼顧安全與權益

更多熱門

相關新聞

風災受損「先拍照後清理」　把握30天內申請減稅

風災受損「先拍照後清理」　把握30天內申請減稅

屏東縣政府財稅局今(14日)提醒，若家中或財產因風災受損，請記得「先拍照、後清理」，並把握災後30日內的黃金時間申請地方稅捐減免，減輕經濟負擔。

颱風斷電1.6萬戶　台電冒風雨搶修今晚全數復電

颱風斷電1.6萬戶　台電冒風雨搶修今晚全數復電

南台灣2縣市防汛警戒！高雄多地一級警戒

南台灣2縣市防汛警戒！高雄多地一級警戒

淹水輪胎高！女教職員移車拋錨受困

淹水輪胎高！女教職員移車拋錨受困

楊柳颱風肆虐屏東　福泉宮前馬路慘變泥河

楊柳颱風肆虐屏東　福泉宮前馬路慘變泥河

關鍵字：

屏東救援愛心物資災民山區

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

堅決反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

啃老男逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺奪命

快訊／愛雅無預警證實懷孕！

更多

最夯影音

更多

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面