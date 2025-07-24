仁愛鄉幸福巴士2.0邁入新里程　新設中正武界線正式啟動營運

▲仁愛鄉幸福巴士2.0中正武界線21日辦理通車典禮。（圖／翻攝「南投縣仁愛鄉公所」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提升偏遠地區交通服務品質，仁愛鄉公所推動「幸福巴士2.0」中正武界線服務，於21日正式啟動營運，鄉公所希望以此回應、服務居民（高齡長者）通勤與生活所需，改善村里間運輸條件，也落實偏鄉交通正義。

「南投縣仁愛鄉幸福巴士2.0中正武界線通車典禮」21日在仁愛鄉中正村活動中心舉辦，邀請中央與地方政府代表、協助與補助單位、社區居民及相關合作機關出席，以及地方各界賢達人士前來見證，標誌偏鄉交通邁向數位化與韌性發展的重要里程碑。

仁愛鄉公所指出，該鄉地處山區，長期受限於地形與資源配置，公共運輸涵蓋率低，造成當地居民在就醫、就學與日常交通上面臨諸多不便，鄉長江子信因此積極整合各方資源，並於113年獲財團法人臺北市松山慈祐宮慷慨捐贈兩輛「幸福巴士」，其中一輛已投入武界地區營運，串聯仁愛鄉各部落，以提升民行之便利性。

鄉公所表示，為爭取更多中央經費支持未來營運，進一步與縣政府、臺中區監理所及國科會「地理弱勢移動平權計劃」計畫團隊，向交通部公路局提報「113年度公路公共運輸服務升級計畫－仁愛鄉幸福巴士2.0計畫」，成功爭取400多萬營運經費補助；新路線將由在地組織「社團法人南投縣仁愛鄉東岸部落產業促進發展協會」負責營運，提供每日兩班次及一班彈性班次服務（請見附件班次表），以年長者通勤為主要設立目標。

鄉公所說明，幸福巴士2.0計畫結合數位應用與在地需求，導入可預約、定時定點的彈性接駁模式，不僅提升交通可近性，也為長者、行動不便者與無駕駛執照者提供包容性移動選項，未來將持續推動更多創新運輸服務，讓每位偏鄉居民都能享有安全、便利與尊嚴的交通權利；民眾可利用QRCODE線上預約，也可以至村辦公室填寫紙本登記表，請多加利用。