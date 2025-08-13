　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李多慧楊柳颱風出門慘況曝！披頭散髮險摔　自嘲：老鳥不怕了

李多慧被強風吹得東倒西歪，差點看不到路，直接撞牆，走路走到懷疑人生。（翻攝自李多慧threads）

▲李多慧穿著甜美粉色洋裝，卻被強風吹得披頭散髮，整個人差點跌倒。（翻攝自李多慧threads）

圖文／鏡週刊

中颱楊柳風雨威力驚人，味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧今（13日）發布一段影片，聲稱「在台灣三年的老鳥已經不怕颱風了。真的呀。」結果身穿粉紅色洋裝的她，被強風吹得東倒西歪，差點看不到路，直接撞牆，走路走到懷疑人生。

颱風來襲，李多慧迎著強風在路上行走，數度表情失控，頭髮甚至被吹得遮住全臉，顯得有些無奈，但她仍幽默表示「在台灣三年的老鳥已經不怕颱風了。真的呀。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片曝光後，網友紛紛留言讚嘆她太可愛、氣質佳，「怎麼被風吹得亂七八糟還那麼美」、「多慧好可愛，颱風天注意安全喔」、「都快被風吹走了啦」、「公主被狂風吹成可愛的瘋女人」、「多慧，妳真的沒有偶包了」、「這種被颱風吹過的髮型才能算是真台灣人」。

李多慧隨後在社群下方留言，提醒大家下班路上或回家時一定要小心，幽默又貼心的行為瞬間又圈粉無數。

李多慧提醒大家下班路上或回家時一定要小心。（翻攝自李多慧threads）

▲李多慧提醒大家下班路上或回家時一定要小心。（翻攝自李多慧threads）


更多鏡週刊報導
誇張片／中颱楊柳肆虐台東！強風狂吹太震撼　大馬路中央驚見「漁船」
沒事別出門！楊柳強風吹到綠島小屋翻滾　台東社宅鷹架倒塌畫面曝光
劉世芳稱「中華民國承認中華人民共和國」　國台辦氣炸：世界上只有一個中國

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫
趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過
桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家
快訊／轟台灣「外交失禮」　南韓官員再發聲
恐怖片！大樓玻璃被吹落重砸地面　女騎士險「人間登出」嚇傻
檢查心臟「頭蹭胸手抓乳」猥褻母女！淫醫彰化執業　衛生局說話了
核戰爆發「恐奪全球99%人命」！　驚人模擬曝：美中俄歐幾乎全

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家

楊柳外圍環流「沉降作用」！彰化背風熱爆　5鄉鎮市飆36度

明天離島船班9航線停航　81航次受影響

心理測驗秒懂自己　你的「無感區」在哪裡？

高鐵晚間加開1班全車自由座列車　疏運北部通勤旅客

李多慧楊柳颱風出門慘況曝！披頭散髮險摔　自嘲：老鳥不怕了

本島及澎湖估深夜脫離楊柳暴風圈　最快明晨解除海陸警

比起住火力發電廠旁　蘇一峰「當然秒選核電廠」

中華郵政去年阻詐9.1億元　員工揪破綻救回民眾積蓄

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

【吸了個寂寞】吸塵器沒接管…整趟都白吸啦XD

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

桃機降落實況近三千人在線觀看！網友為機長加油：歡迎回家

楊柳外圍環流「沉降作用」！彰化背風熱爆　5鄉鎮市飆36度

明天離島船班9航線停航　81航次受影響

心理測驗秒懂自己　你的「無感區」在哪裡？

高鐵晚間加開1班全車自由座列車　疏運北部通勤旅客

李多慧楊柳颱風出門慘況曝！披頭散髮險摔　自嘲：老鳥不怕了

本島及澎湖估深夜脫離楊柳暴風圈　最快明晨解除海陸警

比起住火力發電廠旁　蘇一峰「當然秒選核電廠」

中華郵政去年阻詐9.1億元　員工揪破綻救回民眾積蓄

快訊／台8線驚險擦撞！　女騎士閃「倒下的竹子」慘骨折送醫

《聖鬥士星矢》主題曲歌手NoB癌逝！　曾被斷言「只能再活5年」

楊柳颱風出海　高鐵明天全線正常行駛

百安達成！吳念庭有感魚雷棒助攻火力　得點圈打擊率飆破4成

楊柳外圍環流強風！桃市5.8萬戶停電　台電搶修4.7萬戶已復電

颱風楊柳風雨影響南部　統一獅、台鋼雄鷹留宿北部一晚再南下

北門海堤增高、抽水站全力運作　黃偉哲視察沿海防颱+2萬停電

趙露思「助農大使」證書是假的！　官方證實：我們從沒發過

6千萬買12年拖船被騙「竟是36歲古董」　倒楣航運董座還挨告

中信銀科技創新積極防詐！打造安全金融環境　獲表揚「積極投入防詐之金融機構」

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

生活熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

食道癌第四期！數月神逆轉「癌細胞全消失」

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

楊柳穿山風雨暴增　大台北9級強風

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

更多熱門

相關新聞

貝佐斯19歲繼子搬出上億豪宅　媽：好心碎

貝佐斯19歲繼子搬出上億豪宅　媽：好心碎

55歲前電視主播桑切斯（Lauren Sanchez Bezos）今年6月二婚嫁給亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），如今又迎來人生大事，她的19歲寶貝兒子伊凡（Evan Whitesell）離家上大學，讓她百感交集，在社群網站貼出伊凡在大學宿舍組裝家具的照片，直呼好心碎。

不是輔大！台灣「1私校」全球排名狠甩清大成大

不是輔大！台灣「1私校」全球排名狠甩清大成大

歐洲軍工業擴張　備戰態勢全面升級

歐洲軍工業擴張　備戰態勢全面升級

拜登女兒艾希莉傳離婚　結束13年婚姻

拜登女兒艾希莉傳離婚　結束13年婚姻

關鍵字：

李多慧鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／楊柳撲台「今日停班停課」一次看

楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

台南男早上出門練氣功！妻搜出「威而鋼、潤滑液」34年婚姻毀滅

黑男街頭巧遇袁惟仁20歲正妹女兒

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

學霸高中生遭5校取消錄取　上成大醫學系

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面