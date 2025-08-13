李多慧楊柳颱風出門慘況曝！披頭散髮險摔　自嘲：老鳥不怕了

▲李多慧穿著甜美粉色洋裝，卻被強風吹得披頭散髮，整個人差點跌倒。（翻攝自李多慧threads）

圖文／鏡週刊

中颱楊柳風雨威力驚人，味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧今（13日）發布一段影片，聲稱「在台灣三年的老鳥已經不怕颱風了。真的呀。」結果身穿粉紅色洋裝的她，被強風吹得東倒西歪，差點看不到路，直接撞牆，走路走到懷疑人生。

颱風來襲，李多慧迎著強風在路上行走，數度表情失控，頭髮甚至被吹得遮住全臉，顯得有些無奈，但她仍幽默表示「在台灣三年的老鳥已經不怕颱風了。真的呀。」

影片曝光後，網友紛紛留言讚嘆她太可愛、氣質佳，「怎麼被風吹得亂七八糟還那麼美」、「多慧好可愛，颱風天注意安全喔」、「都快被風吹走了啦」、「公主被狂風吹成可愛的瘋女人」、「多慧，妳真的沒有偶包了」、「這種被颱風吹過的髮型才能算是真台灣人」。

李多慧隨後在社群下方留言，提醒大家下班路上或回家時一定要小心，幽默又貼心的行為瞬間又圈粉無數。

▲李多慧提醒大家下班路上或回家時一定要小心。（翻攝自李多慧threads）



