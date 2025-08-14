中國律師現身法庭「想幫忙打官司」審判長打槍　檢方分案調查

▲台中地院傳出有中國籍律師要替某公司打訴訟，中院表示昨日該庭審判長未准許，並未審理。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

一名蔡姓律師發文指出，日前在台中地方法院開庭時，對造的劉姓律師竟是中國籍，對方稱「法律沒禁止」。對此，中檢已經主動分案，調查律師貼文所指的中國籍律師，是否有涉嫌違反律師法嫌疑。台中地方法院則強調，劉男自稱是該公司法務，審判長昨天也未准許劉姓律師擔任訴訟代理人，並未進行審理程序。

蔡姓律師昨日指出，在台中地院開庭時，驚見中國籍律師擔任對造的訴訟代理人，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止」。但《律師法》明文規定，在台灣執業律師業務，必須具備台灣律師資格，外國律師需經過許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟，中國籍律師既不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐怕已經屬於違法。

蔡姓律師質疑，對造奧地利公司與其中國律師，是否堅持「台灣是中國的一部分」？若讓中國律師來台灣開庭，等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權，更是台灣律師制度底線被挑戰的警訊。

針對此事，台中地檢署說，按在中華民國以外之國家或地區，取得律師資格之律師，為外國律師；外國律師非經法務部許可，並於許可後6個月內加入律師公會，不得執行職務，分別為律師法第114條第1項及第115條第1項有明文規定，針對貼文所指之不詳訴訟代理人涉有違反律師法之犯罪嫌疑，台中地檢署已主動分案，指派檢察官積極查辦。

台中地院則說，該案民事訴訟被告為奧地利某公司，委任無台灣律師資格的劉姓大陸男子為訴訟代理人。劉男於昨日開庭時，表明是以受僱於被告公司的法務人員，希望擔任訴訟代理人，因劉無台灣籍師資格，且未能提出相關佐證，該案審判長未許可其代理，並就原告訴訟代理人提出質疑之事項，命劉男補正資料，該案昨日並未進行本案訴訟審理程序，特此澄清。