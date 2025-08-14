　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中國律師現身法庭「想幫忙打官司」審判長打槍　檢方分案調查

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲台中地院傳出有中國籍律師要替某公司打訴訟，中院表示昨日該庭審判長未准許，並未審理。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

一名蔡姓律師發文指出，日前在台中地方法院開庭時，對造的劉姓律師竟是中國籍，對方稱「法律沒禁止」。對此，中檢已經主動分案，調查律師貼文所指的中國籍律師，是否有涉嫌違反律師法嫌疑。台中地方法院則強調，劉男自稱是該公司法務，審判長昨天也未准許劉姓律師擔任訴訟代理人，並未進行審理程序。

蔡姓律師昨日指出，在台中地院開庭時，驚見中國籍律師擔任對造的訴訟代理人，他當庭反對，對方卻辯稱「法律又沒禁止」。但《律師法》明文規定，在台灣執業律師業務，必須具備台灣律師資格，外國律師需經過許可，且不得代理適用台灣法律的訴訟，中國籍律師既不是台灣律師，也不是法律承認的外國律師，直接在法院代理，恐怕已經屬於違法。

蔡姓律師質疑，對造奧地利公司與其中國律師，是否堅持「台灣是中國的一部分」？若讓中國律師來台灣開庭，等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權，更是台灣律師制度底線被挑戰的警訊。

針對此事，台中地檢署說，按在中華民國以外之國家或地區，取得律師資格之律師，為外國律師；外國律師非經法務部許可，並於許可後6個月內加入律師公會，不得執行職務，分別為律師法第114條第1項及第115條第1項有明文規定，針對貼文所指之不詳訴訟代理人涉有違反律師法之犯罪嫌疑，台中地檢署已主動分案，指派檢察官積極查辦。

台中地院則說，該案民事訴訟被告為奧地利某公司，委任無台灣律師資格的劉姓大陸男子為訴訟代理人。劉男於昨日開庭時，表明是以受僱於被告公司的法務人員，希望擔任訴訟代理人，因劉無台灣籍師資格，且未能提出相關佐證，該案審判長未許可其代理，並就原告訴訟代理人提出質疑之事項，命劉男補正資料，該案昨日並未進行本案訴訟審理程序，特此澄清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／2週內第2起！高雄驚傳槍響　男頭部中彈亡
快訊／大谷翔平再創125年首見紀錄！
快訊／北市文山一分局遭搜索！　偵查隊長被帶走
快訊／逆孫棍棒狂敲頭、水果刀刺胸　嬤倒地慘死
中華隊大逆轉輸球！竟被亞洲盃官方嘲諷　籃協怒發聲
高雄議會財產申報曝　美女議員身家驚人！日本2地都置產

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

中國律師現身法庭「想幫忙打官司」審判長打槍　檢方分案調查

北市小貨車撞當鋪有內情！黑幫大哥欠債1.3億惹糾紛　警高度重視

檢調搜索北市警局文山一分局　偵查隊長涉貪遭帶走

快訊／雲林逆孫棍棒狂敲頭！水果刀刺胸　93歲嬤倒三合院慘死

楊柳快閃！高雄社宅出包「室內大漏雨」　竟是水管接頭鬆脫

快訊／公積金運用有問題被檢舉　北市刑警隊長遭約談

「人肉雄三」想轉就轉！2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3傷

啦啦隊女神河智媛老闆詹智能遭亂刀砍死　今低調辦告別式

快訊／高雄碎屍案首度開庭　殺人魔張介宗：已簽器捐不可能殺人

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

快訊／2週內第2起！高雄岡山驚傳槍響　50歲男頭部中彈亡

中國律師現身法庭「想幫忙打官司」審判長打槍　檢方分案調查

北市小貨車撞當鋪有內情！黑幫大哥欠債1.3億惹糾紛　警高度重視

檢調搜索北市警局文山一分局　偵查隊長涉貪遭帶走

快訊／雲林逆孫棍棒狂敲頭！水果刀刺胸　93歲嬤倒三合院慘死

楊柳快閃！高雄社宅出包「室內大漏雨」　竟是水管接頭鬆脫

快訊／公積金運用有問題被檢舉　北市刑警隊長遭約談

「人肉雄三」想轉就轉！2國中女雙載突鬼切　倒楣騎士撞上3傷

啦啦隊女神河智媛老闆詹智能遭亂刀砍死　今低調辦告別式

快訊／高雄碎屍案首度開庭　殺人魔張介宗：已簽器捐不可能殺人

中秋限定禮盒新選擇　好丘推翻轉酥、可可布朗有黃金軟餅乾

大立光除息28元　開盤幾乎秒填息

48小時內對歐盟、加日密集反制　官媒：中國釋放一個強烈信號

家戶購屋比降至1.4%　買氣重回房地合一時期　

鹿希派監視器「抓包雙面人員工」！　暴怒還被嗆：要不是你誰早開扁

Sharp推出「零視覺干擾」除濕機　主打雨天「室內乾衣」還能烘鞋

每遇豪雨就撤離！馬太鞍堰塞湖納入災後重建條例附帶決議

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

峮峮缺席《飢餓》錄影遭網轟！親上火線曝原因　「哭泣求助」反應惹心疼

上手銬搭囚車！金建希「模樣狼狽」接受檢方偵訊　調查干政收賄案

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

社會熱門新聞

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

台積電內鬼案！　清大工程師校友：以前都睜隻眼閉隻眼

酒店外被圍毆！前新竹縣長么子疑捲財務糾紛遭狂扁

高雄死亡車禍！女牽自行車闖紅燈遭撞斃

高雄歌唱比賽憾事！老翁唱一半突倒地不治

退伍軍人殺女會計猥褻煮屍　18年凶宅傳高跟鞋聲

檢調搜索文山一分局　偵查隊長遭約談

國訓中心教練是家暴慣犯！高院預防性羈押

高雄碎屍魔案首開庭張介宗喊我沒有殺人

外籍移工殺女友分屍案　二審仍判無期徒刑

更多熱門

相關新聞

高雄碎屍魔案首開庭張介宗喊我沒有殺人

高雄碎屍魔案首開庭張介宗喊我沒有殺人

震驚全台的「碎屍魔」張介宗殺人案，高雄地院今（14）日首度召開準備程序庭，檢察官指控73歲的張介宗涉嫌狠心殺害大嫂及兩名老婦，還將她們殘忍肢解、棄屍大排水溝；張介宗出庭表示，檢察官指控的犯罪「都不是事實」，他早在幾年前就已經簽署器官捐贈，與社會無爭，而且他和被害人是熟識的朋友，怎麼可能殺了她們？

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

台中公車驚見「熊抱狼」　變態慣犯強鎖女學生

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

有水用、路好走！台中市自來水延管路面復平突破200公里　

台中72歲翁失蹤！只留拐杖在河邊

台中72歲翁失蹤！只留拐杖在河邊

台中噁男「侵犯少女25次」狂拍片　開庭前突死亡！

台中噁男「侵犯少女25次」狂拍片　開庭前突死亡！

關鍵字：

台中律師地院開庭中國籍

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

亞洲盃發迷因圖　疑諷中華男籃遭逆轉

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

「看診抓乳」挨告！狼醫轉彰化執業　衛生局證實列管

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面