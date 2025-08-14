　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

▲林逸欣和老公Tony婚禮。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲許多網友被林爸爸圈粉。（圖／欣宇宙音樂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人林逸欣日前舉辦婚禮，除了在現場播放12分鐘的成長影片，後來也將其貼於社群平台，讓許多網友看到後非常感動。除了影片引起討論，林逸欣的婚禮小物詢問度也超高，近日在Threads上，就有許多人討論起林爸爸診所販售的薰衣草精油膏、香茅精油膏，不過診所昨日則發文公告，「目前缺貨中」。

林逸欣的影片不只記錄著她的成長，每一幕更流露出父母親對她的愛，也因此就有不少網友被林爸爸、林媽媽給圈粉。值得一提的是，因為林爸爸是醫師，開了一間腦神經內科診所，因此林逸欣的婚禮小物，就是診所販售的精油膏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不論是薰衣草精油膏還是香茅精油膏，都因此大爆紅，變成時下最流行的小物，在各大社群平台上，都能看見網友熱烈討論甚至開團搶購，現場也是大排長龍。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／林春銘醫師神經醫學網）

▲精油膏爆紅。（圖／翻攝自Facebook／林春銘醫師神經醫學網）

為此，診所12日下午就在粉專上貼出訂購連結，方便粉絲購買，不過，因為精油膏實在太熱門，因此粉專昨（13日）晚就發文表示，「訂單現在一律只接受網站上的訂單，目前缺貨中，診所現場非常碰運氣」。

許多網友也紛紛留言表示，「沒了，太快速了吧」、「沒跟到！請問能預購嗎」、「QQ缺貨了」、「我沒搶到嗚嗚嗚，什麼時候會再開放呢」、「我要衝下去台南排隊了」、「沒搶到，可以再開嗎」。粉專則表示，「網站會於大約下週補貨到後立刻開啟，感謝大家的耐心」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 3 0231 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
大牙2原因喊「不婚不生」　阿廖師1句話打動她
盧秀燕赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量
林智勝願望成真！　張惠妹大巨蛋引退賽開唱
反對普發1萬！　他轟政治自殺：賴清德提前進入「看守階段」
大牙宣布離婚！　「27天前發文」藏端倪
捅斷水果刀！逆孫逼93歲嬤跪父遺照前　親友目睹他狂刺殺人
大牙520才曬照放閃「慶5年木婚」！　不到3個月宣布離婚
快訊／大牙發聲「離婚跟陳建州無關」　分開主因曝光！
快訊／愛雅無預警證實懷孕！　認「悲喜交加」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

薛家場附近路基缺口　中橫限重3.5公噸以下車輛通行

男友出國「拒絕一起買機票」　妹子愣了！網曝原因：當然分開買

台鐵列車長「徒手抓老鷹」畫面曝　區間車遭野鳥闖入害延誤

太離譜！花蓮某護理之家驚爆全裸直播　看護拍阿公洗澡引眾怒

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

脫單指數飆破500%！2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

北農連四波平穩價格蔬菜登場　颱風季照樣安心買！

今年已11個颱風生成　氣象署估：「正常年」僅盛行至9月

這種水千萬別喝！醫警告「超毒」：會讓你中風、不孕

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

【屋頂牆壁全消失】楊柳強風吹翻鐵皮屋！小狗嚇呆找掩護

【全場歡呼】颱風天3飛機降落重飛　他「單輪著陸」驚險成功

【捕捉飛碟？】英男陪愛犬玩飛盤驚見「幽浮」？　空中拍到不明「高速白影」！　

小孩視角拍「我媽有多煩」　裝沒聽到洗澡指令挑戰媽極限

【楊柳襲台】新北阿公推助行器被吹倒！暖心路人急攙扶救援

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

薛家場附近路基缺口　中橫限重3.5公噸以下車輛通行

男友出國「拒絕一起買機票」　妹子愣了！網曝原因：當然分開買

台鐵列車長「徒手抓老鷹」畫面曝　區間車遭野鳥闖入害延誤

太離譜！花蓮某護理之家驚爆全裸直播　看護拍阿公洗澡引眾怒

林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

脫單指數飆破500%！2025桃花爆棚TOP3星座　正緣主動上門

北農連四波平穩價格蔬菜登場　颱風季照樣安心買！

今年已11個颱風生成　氣象署估：「正常年」僅盛行至9月

這種水千萬別喝！醫警告「超毒」：會讓你中風、不孕

ADOR糾紛調解！NewJeans「2成員親自出庭」　最快10月底宣判結果

吸金1億判刑7年半定讞　百世國際女老闆逃亡2個月落網

選你會做給戀人的菜色！一道料理看穿你想要的戀愛關係

花蓮193線中山橋改建　8／14起單線雙向通車

台灣人最愛問 ChatGPT 什麼？生活瑣事到命理占卜　AI：本土化元素很強

遭批狀況外當炮灰「問妳都不知道」　顏慧欣：參加過半數實體面談

全台首創！樂天桃猿打造「棒球場寵物樂園」8/16起正式開賣

揭露731罪證！94歲清水正男「刺痛」日本　受右翼攻擊、女兒棄離　

愛雅結婚3年懷孕宣布當媽！　房東「是上億網紅CEO」：也想有小孩

盧秀燕親赴院會丟3直球交鋒　卓榮泰：共同解決問題不是創造聲量

【還以為是貓頭鷹！】厭世貓店長顧店臉超厭世XD

生活熱門新聞

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

楊柳二次登陸！ 小鋼炮6天衝到廣東

「仁川女神」PO泳裝照　邊荷律急：穿上衣服

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

館長遊深圳嘆台灣車貴　她曝在地情況

親家注音不唸「ㄑㄧㄣ」！正確解答曝光　大票人看傻

台女跟團遊日遭撞亡　業者回應

士林夜市滿血復活！驚人改動觀光客看呆

消費同志、唐氏症！眼鏡品牌JINS道歉了

離譜台南私廚！　14萬月子餐「一天一頓」用邊角料敷衍

更多熱門

相關新聞

林逸欣被愛富養　「父母2行為」比有錢更難得

林逸欣被愛富養　「父母2行為」比有錢更難得

林逸欣在本月初終於甜蜜舉辦婚禮，其中一段她親手剪輯的12分鐘成長影片，童年一點一滴都被爸媽記錄下來，也流露出家人間緊密的感情，近日在社群上掀起討論。就有網友表示，像林逸欣這樣美滿的家庭，在台灣稀有到令人羨慕，也不禁好奇「這樣的家庭是少數還是多數？」

林逸欣「爸媽根本預言家」　婚禮影片1幕又暖翻萬人

林逸欣「爸媽根本預言家」　婚禮影片1幕又暖翻萬人

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

林逸欣婚禮老公暖心「上台幫換裝」

林逸欣婚禮老公暖心「上台幫換裝」

「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅

「管罄幫收禮」倪安東在旁遞喜餅

關鍵字：

精油膏婚禮小物林逸欣

讀者迴響

熱門新聞

普發1萬元確定！發放時程看這裡　特別條例預算增至5900億

快訊／大牙宣布離婚！「520登記結婚5年」發聲

王祖賢「無口罩」高清照曝光！　郭靜純興奮：終於可以公開

醫警告「這種水」千萬別喝：會讓你中風、不孕

雲林男毆打、持刀刺9旬祖母致死！遭裁定羈押

芳瑜認了裸照外流！　慘遭詐騙

人妻出軌神秘男「你全身我都用光了」激戰日租套房

楊柳快閃侵襲！　明天全台「停班課資訊一次看」

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

吳宗憲《玩很大》錄一半「在旁偷擦淚」

中華電信7/31全台斷訊！補償出爐

楊柳剛走「最快3天」又有颱風發展　侵台機率存不確定性

快訊／柯文哲抵北院開庭！學姊黃瀞瑩挺孕肚旁聽

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

更多

最夯影音

更多

【逃亡撞車】苗栗警追捕拒檢通緝犯！　搜出海洛因、安非他命

【毛孩被彈飛？！】女子跳船失誤牠直接旋轉上天XD

【英雄降臨】她掉出摩天輪高掛9公尺，男徒手攀爬救援

【父親節驚喜】女兒偷飛去日本找爸媽　見面後爸媽直接定格超開心XD

颱風夜驚見鴕鳥馬路狂奔！路人全看傻眼：是要去哪？

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面