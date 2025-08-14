林逸欣爸「診所1小物」爆紅！才1天就賣到缺貨　網喊：衝台南排隊

▲許多網友被林爸爸圈粉。（圖／欣宇宙音樂提供）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人林逸欣日前舉辦婚禮，除了在現場播放12分鐘的成長影片，後來也將其貼於社群平台，讓許多網友看到後非常感動。除了影片引起討論，林逸欣的婚禮小物詢問度也超高，近日在Threads上，就有許多人討論起林爸爸診所販售的薰衣草精油膏、香茅精油膏，不過診所昨日則發文公告，「目前缺貨中」。

林逸欣的影片不只記錄著她的成長，每一幕更流露出父母親對她的愛，也因此就有不少網友被林爸爸、林媽媽給圈粉。值得一提的是，因為林爸爸是醫師，開了一間腦神經內科診所，因此林逸欣的婚禮小物，就是診所販售的精油膏。

不論是薰衣草精油膏還是香茅精油膏，都因此大爆紅，變成時下最流行的小物，在各大社群平台上，都能看見網友熱烈討論甚至開團搶購，現場也是大排長龍。

▲精油膏爆紅。（圖／翻攝自Facebook／林春銘醫師神經醫學網）

為此，診所12日下午就在粉專上貼出訂購連結，方便粉絲購買，不過，因為精油膏實在太熱門，因此粉專昨（13日）晚就發文表示，「訂單現在一律只接受網站上的訂單，目前缺貨中，診所現場非常碰運氣」。

許多網友也紛紛留言表示，「沒了，太快速了吧」、「沒跟到！請問能預購嗎」、「QQ缺貨了」、「我沒搶到嗚嗚嗚，什麼時候會再開放呢」、「我要衝下去台南排隊了」、「沒搶到，可以再開嗎」。粉專則表示，「網站會於大約下週補貨到後立刻開啟，感謝大家的耐心」。