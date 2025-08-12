　
搭高鐵自由座！情侶排隊「1行為」他傻眼　大票共鳴：超討厭

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,旅遊,大眾運輸,高鐵月台,加班車,自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

高鐵自由座是排隊上車，因此許多人會提前到月台排隊。有網友表示，日前他要搭自由座南下，結果遇到前面一對情侶「解壓縮排隊」，覺得相當不公平，雖向站務員反映，但僅被回「屬於個人行為，無法介入」。看到貼文後，不少人也超有感，「超討厭解壓縮」、「我以前也只敢懦弱的問，後來都直接發瘋。」

原PO在Dcard發文「高鐵自由座解壓縮排隊」，當時他在10號自由座車廂排隊，第一位是名男子，對方另一半則坐在長椅上吃東西，疑似等列車進站前再歸隊。他便詢問對方是否兩人同行，對方承認後，他忍不住質問「你們這樣解壓縮，對我們已經在排隊的人不太公平吧？」對方卻回「應該還好吧？不然你去問站務。」

接著，男子傳訊給女方要她回到隊伍，兩人就戴上口罩滑手機。原PO見此，向剛好經過的站務員反映，但站務員認為這屬於個人行為、無法介入。這令原PO直嘆，「明明是他們做錯事，才引發這一連串的要讓人對他們生氣，卻好像可以什麼事都沒有感覺也不覺得有問題？」

看到貼文後，不少人紛紛挺原PO，「這蠻嚴重的，畢竟自由座是先到先得」、「自由座這麼搶位，高鐵應要在網站訂位宣導，自由座旅客請按照隊伍排隊」、「這種很討厭！」

還有網友表示，「我超討厭解壓縮，但如果是一對情侶或夫妻，我會當作沒看到，我比較針對是一大群家人、朋友那種」、「對我來說，如果只是一位我是覺得還好，但如果一次來兩三個，我就會爆氣了」、「還有很喜歡從對號座先進去，再插隊到自由座的人，也不行。」

08/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

只上1.5天班就住院！6月薪資單「-5千」他傻了

只上1.5天班就住院！6月薪資單「-5千」他傻了

一般人等發薪日都是期待數字往上加，但有男網友卻第一次遇到「薪水是負的」的情況，讓他整個傻眼。原來，他在6月初因急性心肌梗塞住院休養，直到7月17日才復工，但收到薪資單時，竟發現不但沒有薪水，還被倒扣5千多元，不禁發問「薪資是可以扣到負數的嗎？」引發網友議論。

大學也沒運動！坐辦公室卻變胖　網曝差異

大學也沒運動！坐辦公室卻變胖　網曝差異

要花更多錢「為何還要北漂？」　網曝原因

要花更多錢「為何還要北漂？」　網曝原因

一堆人經濟狀況好？　網曝關鍵：可以很愜意

一堆人經濟狀況好？　網曝關鍵：可以很愜意

他曝奶奶颱風天都會煮「1料理」成童年回憶！

他曝奶奶颱風天都會煮「1料理」成童年回憶！

高鐵自由座排隊解壓縮Dcard

