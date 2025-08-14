　
生活 生活焦點

無敵好用「1款表情貼」快要消失　萬人崩潰：想花錢買！LINE回應了

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲用戶喊話出付費版，LINE官方回應了。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

LINE一款名叫「小傢伙」的表情貼，因表情生動又帶有嘲諷揶揄的感覺，加上激似卡娜赫拉與番薯寶寶，深受一票人喜愛，官方也推出兩款限時免費版本，引來一波下載潮。不過有女網友哀號，使用期限就要結束了，「無法接受明天的到來！」對此，LINE也回應了。

▲▼ 。（圖／翻攝LINE官方）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE官方）

▲小傢伙免費特製版快要到期了。（圖／翻攝LINE官方）

一名女網友在Threads崩潰大喊，「無法接受明天的到來」，接著附上「小傢伙」的表情貼列表，下方系統則顯示「此組表情貼將於1天後過期」。

文章一出，引來2萬名也哀喊，「我也每天都在用這款貼圖」、「4天後的我即將心碎」、「免費的最香，蹲馬桶的真的超愛用，每次跟朋友報備自己在上廁所都按八個」、「花錢也買不到的坐馬桶地瓜球啊」、「還沒失去就開始哭泣...還我地瓜球」、「7天後到期...我家的時間也不多了」、「我沒有辦法接受地瓜球要離開我」、「嗚嗚嗚我的也是最後一天了」、「怎麼可以...超喜歡欸」。

事實上，LINE為了慶祝7月17日是「世界表情貼日」，推出兩款「小傢伙」特製系列表情貼，內有呆萌蹲馬桶、躺著流淚、坐推車、擊掌等圖案，不僅情緒百搭，實用且充滿趣味，呈現不少人內心小劇場。然而表情貼使用期限僅30天，活動時間為7月15日至8月14日止，下載後期限一到就會自動刪除。

對於一票用戶敲碗這兩款特製表情的「小傢伙」能出付費版，LINE官方聽到了，貼圖小編在Threads回應「答應我，要回來唷」，並附上兩隻小傢伙擊掌的畫面，彷彿意味著表情貼將會在適當時機重新上架。

在 Threads 查看
08/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

