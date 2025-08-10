LINE「1款表情貼」爆紅卻快要不能用！網敲碗付費版　官方曝冷知識

▲這款表情貼人氣頗高。（圖／翻攝自LINE）

LINE先前推出新款表情貼，外型圓滾滾，顏色是黃色的，而後更推出免費下載的活動，讓用戶可以使用30天。但如果在剛推出之際就馬上下載，現在應該只剩下沒幾天可以使用了，因此近日就有不少網友忍不住直呼，「拜託請一定要出永久版本」、「馬桶不能消失」。LINE也發文分享該表情貼的「冷知識」。

本站曾報導「被讚比饅頭人好用！LINE『2款表情貼』限時免費下載 動作超搞怪」，有不少網友下載後「成主顧」，並特別喜歡其中一款坐在馬桶的表情貼。後來也有許多網友將它稱作「地瓜球」、「小黃人」，人氣頗高。

該表情貼可以使用30天，因此如果剛推出就馬上下載，這2組表情貼應該都快要到期了。就目前來看，此款表情貼尚未販售，所以就算想花錢也還買不到。

對此，就有不少網友表示，「免費的那兩組可以出永久的版本嗎？給你們錢，拜託讓我買」、「超喜歡！付費的竟然少了這些」、「拜託出付費版本！跟男朋友真的很愛」、「可以把免費版本改成付費，不要消失嗎？我真的很需要地瓜球」、「拜託你，我真的不能沒有它，想辦法讓我可以買可以嗎」、「我真的很需要那個大便」、「拜託出付費版的，請留著大便地瓜球」。

LINE Taiwan則透過Threads發文分享「冷知識」，說「表情貼小傢伙的真實名稱真的叫小傢伙，不是地瓜球也不是小黃人。」不過點入表情貼的下載連結後，可見其名稱寫著「表情貼小傢伙（暫定）」，因此也有網友直呼「小傢伙不是暫定嗎？還是有機會變成地瓜球」、「支持變地瓜球」。