　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE「1款表情貼」爆紅卻快要不能用！網敲碗付費版　官方曝冷知識

▲▼ 。（圖／翻攝自LINE）

▲這款表情貼人氣頗高。（圖／翻攝自LINE）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE先前推出新款表情貼，外型圓滾滾，顏色是黃色的，而後更推出免費下載的活動，讓用戶可以使用30天。但如果在剛推出之際就馬上下載，現在應該只剩下沒幾天可以使用了，因此近日就有不少網友忍不住直呼，「拜託請一定要出永久版本」、「馬桶不能消失」。LINE也發文分享該表情貼的「冷知識」。

本站曾報導「被讚比饅頭人好用！LINE『2款表情貼』限時免費下載　動作超搞怪」，有不少網友下載後「成主顧」，並特別喜歡其中一款坐在馬桶的表情貼。後來也有許多網友將它稱作「地瓜球」、「小黃人」，人氣頗高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該表情貼可以使用30天，因此如果剛推出就馬上下載，這2組表情貼應該都快要到期了。就目前來看，此款表情貼尚未販售，所以就算想花錢也還買不到。

在 Threads 查看

對此，就有不少網友表示，「免費的那兩組可以出永久的版本嗎？給你們錢，拜託讓我買」、「超喜歡！付費的竟然少了這些」、「拜託出付費版本！跟男朋友真的很愛」、「可以把免費版本改成付費，不要消失嗎？我真的很需要地瓜球」、「拜託你，我真的不能沒有它，想辦法讓我可以買可以嗎」、「我真的很需要那個大便」、「拜託出付費版的，請留著大便地瓜球」。

LINE Taiwan則透過Threads發文分享「冷知識」，說「表情貼小傢伙的真實名稱真的叫小傢伙，不是地瓜球也不是小黃人。」不過點入表情貼的下載連結後，可見其名稱寫著「表情貼小傢伙（暫定）」，因此也有網友直呼「小傢伙不是暫定嗎？還是有機會變成地瓜球」、「支持變地瓜球」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Albee突發長文！「人生常比電影更離奇」
台灣關稅20%+N　他憂「明天開盤慘跌」！一票樂觀：1原因繼
17歲少女飛鏢競賽成績優！苦練後搭車返家遇死劫
韓國砸3500億美元換不到！　中經院連賢明：台灣難不疊加
快訊／17歲少女慘死！家屬暴怒痛毆計程車運將　現場畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

楊柳有變數！一路走來「會撐得很辛苦」最接近台灣時間曝光

小心破財！4星座恐跌入「投資陷阱」　獅子座損失慘重

LINE「1款表情貼」爆紅卻快要不能用！網敲碗付費版　官方曝冷知識

氣象署估楊柳明晨升中颱　周三影響最劇「全台防豪雨」

館長狂讚「澳門那個包」皮薄酥脆、甜又香：天堂美食！饕客解答

快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜

楊柳颱風恐「穿台」！一圖看各國路徑預測　最快今晚轉中颱

因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」　醫：超罕見

快訊／大雷雨轟3地　持續1小時

陽明醫科生嗆「歷史老師懂屁核能！」　呂捷反擊：這是常識

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

【3顆小丸子】誰的「紫色糰子串」放在地板上了？

Melody《熱吵店》畢業爆哭！　謝沈玉琳照顧盼他「早日康復」

逼問視障女「憑什麼坐博愛座」　下秒阿姨腦羞：還玩手機騙誰

林逸欣「富養長大」成長影片感動萬人　父母超用心陪伴！網讚：模範家庭

【北投連環車禍】22歲駕駛紅燈煞不住！猛撞2車釀4傷

楊柳有變數！一路走來「會撐得很辛苦」最接近台灣時間曝光

小心破財！4星座恐跌入「投資陷阱」　獅子座損失慘重

LINE「1款表情貼」爆紅卻快要不能用！網敲碗付費版　官方曝冷知識

氣象署估楊柳明晨升中颱　周三影響最劇「全台防豪雨」

館長狂讚「澳門那個包」皮薄酥脆、甜又香：天堂美食！饕客解答

快訊／雨勢升級「15縣市豪大雨特報」　下到深夜

楊柳颱風恐「穿台」！一圖看各國路徑預測　最快今晚轉中颱

因禍得福！男車禍重傷送醫「被揪出罹癌王初期」　醫：超罕見

快訊／大雷雨轟3地　持續1小時

陽明醫科生嗆「歷史老師懂屁核能！」　呂捷反擊：這是常識

Albee發千字文吐「被誤解」心情！　信心喊話：身正不怕影子斜

楊柳有變數！一路走來「會撐得很辛苦」最接近台灣時間曝光

南投好厝邊名間社區長照機構啟用　供夜間收托減輕照顧者負擔

樂團成員上節目「吵到差點解散」！　內幕曝光「他氣到摔耳機」

人氣AV女優「閃退1年宣布回歸」！　昔心律不整急喊卡休養

葉君璋透露曹祐齊輪值計畫　下週先觀察洋將表現

基隆安樂區模擬6.9強震演練　強化跨單位協作災害應變力

相隔34天重返先發展現壓制力　曹祐齊：做好自己 不想對手怎麼樣

17歲少女飛鏢競賽成績優！苦練後搭車返家遇死劫　父認屍痛哭癱坐

網傳國內恐「屈公病」大流行　疾管署急澄清：不會人傳人

白鷺鷥被吹到「倒退飛」 迫降馬路還站不穩！

生活熱門新聞

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

楊柳直撲台灣「哪裡登陸，哪裡倒霉」！直球對決2地區

襪子也有毒！醫師示警「這4款別買」

走在街上80%台灣人　旅遊YTR驚「第二個墾丁」

雞腿咬起來怪怪！他見驚悚一幕帶妻掛急診

遊北海道「這樣吃哈密瓜」被罵！彎彎道歉了

YTR情侶檔「找蔬食」結婚了！相愛10年嫁給初戀

楊柳路徑再度南修！恐直撲北台

更多熱門

相關新聞

里長狂追車廠正妹求加LINE邀吃飯慘了

里長狂追車廠正妹求加LINE邀吃飯慘了

高雄一名陳姓里長到汽車廠見到正妹業務小雯（化名）驚為天人，拿到電話後開始展開猛烈追求，不但傳訊給小雯希望加LINE好友還約吃飯，甚至邀請小雯參加里內的里民旅遊活動，讓小雯不堪其擾，最後只好離職，事後小雯認為遭到騷擾提告，法官依跟騷法判里長拘役30日，民事部分則判賠償3萬元。

酸「流汗肥宅魯蛇」還對女模襲胸　攝影男遭判刑

酸「流汗肥宅魯蛇」還對女模襲胸　攝影男遭判刑

聯邦快遞透過LINE整合數位物流方案　提升台灣電子商務體驗

聯邦快遞透過LINE整合數位物流方案　提升台灣電子商務體驗

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

LINE宣布11月起將封鎖舊機型傳訊功能

LINE宣布11月起將封鎖舊機型傳訊功能

關鍵字：

LINE表情貼小傢伙

讀者迴響

熱門新聞

林逸欣「富養長大」影片感動萬人

彰化雙屍案驗屍後...驚見女童少了舌頭和咽喉！

兒子站客廳正中央！母近看才知「已斷氣」

中和賓士、計程車碰撞　17歲女遭拋飛慘死

保時捷業務「逆向超車」被停職！公司發聲明

哪家店的珍珠是「天花板級別？」　網給答案

美女停車場彎腰！淫男看到受不了　推入車內侵犯

楊柳估今轉中颱　「下最大」地區曝

台積電砸錢輸誠「關稅卻20％＋N」　李敖20年前一句話網嘆先知

粿粿爆婚變「IG吐7字發聲」！仍不見范姜彥豐身影

楊柳颱風恐穿過台灣　最快周二海陸警齊發

楊柳颱風估「直接穿越北台灣」時間點曝！

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了

五月天石頭演唱會上突拋震撼彈

即／澎湖汽機車相撞！5月大嬰不治

更多

最夯影音

更多

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

【博愛座誰能坐】視障女被阿姨嗆「憑什麼坐」

李多慧來台灣3年　「保護膜不撕」台化了

【玩命狂飆】砂石車國道蛇行超車！疑煞不及釀5車追撞

【3歲就會做家事】小班弟弟每天下課都自己洗碗 堅持7個月超棒！

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面