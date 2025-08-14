罵完五字經才想起遭通緝　哥1動作害慘弟弟！再添2罪

記者黃翊婷／綜合報導

林姓男子去年9月間酒後與A女起口角，氣得大罵對方三字經和五字經，因而挨告，但他擔心自己遭通緝的身分曝光，竟冒用弟弟的名義接受警方應訊，並偽造簽名2次，反而罪上加罪。台南地院法官日前審理之後，依犯公然侮辱罪、偽造署押罪，分別判處林男罰金5000元、有期徒刑4個月。

▲林男辱罵A女髒話，挨告後擔心通緝身分曝光，竟把弟弟拖下水。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，林男去年9月14日因故與A女起口角，一氣之下辱罵對方「X你娘」、「X你娘XX」，大約過了2個小時之後，他依舊不解氣，再度對A女辱罵五字經。A女不滿挨罵，直接跑到警局報案並決定提告。

但在製作筆錄時，林男擔心自己遭通緝的身分曝光，竟冒用弟弟的資料應訊，還在調查筆錄上偽造簽名2次。弟弟直到被檢方傳喚到庭，才知道此事。

對此，林男表示，事發當日他有喝酒，加上一時情緒失控，所以罵了A女一些不好聽的話，但具體內容他已經忘記了。

台南地院法官認為，林男不思控制自身情緒，酒後出言罵人，貶損A女的名譽，又冒用弟弟的身分應訊，不僅害弟弟受到無妄之災，還混淆了司法機關追訴犯罪的正確性，浪費訴訟資源，行為確實不妥，考量到他已經坦承犯行，最終依犯公然侮辱罪判處罰金5000元，另依犯偽造署押罪判處有期徒刑4個月，刑期部分得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

