　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉當詐團內鬼還暗助洗錢！女律師不服遭羈押禁見　抗告成功翻盤

▲台南地檢署偵辦詐騙集團案，何姓女律師涉嫌與詐團勾結洩密被台南地院裁定羈押禁見，何女不服提出抗告，台南高分院以羈押理由不足，發還重審。（記者林東良翻攝）

▲台南地檢署偵辦詐騙集團案，何姓女律師涉嫌與詐團勾結洩密被台南地院裁定羈押禁見，何女不服提出抗告，台南高分院以羈押理由不足，發還重審。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦跨縣市詐騙集團案，查出何姓女律師涉嫌與詐團成員私下勾結，利用偵訊陪同之便洩漏偵查內容，甚至涉入洗錢行為，檢方以何女身為律師卻嚴重違反職業倫理，恐有勾串、滅證之虞向台南地院聲押禁見獲准，何女不服提起抗告，台南高分院7月31日以羈押理由不足，撤銷原裁定發回台南地院重審。

據台南地檢署調查，何姓女律師不僅是該案部分告訴人的代理律師，更同時擔任詐騙集團成員的辯護人，檢方指控她涉嫌藉由出席偵訊掌握偵查進度，並通風報信給詐團上層，以協助規避查緝。經檢方傳喚說明後，認定她涉及組織犯罪、加重詐欺、洗錢及非公務洩密等多項罪嫌，犯罪嫌疑重大，即向台南地院聲押禁見。

台南地院在羈押裁定書中指出，何女否認涉案，但同案被告及證人證述相互印證，並有告訴人指認其洩漏偵查內容，加上她以律師身分為詐團多頭服務，涉違律師倫理，並可能利用通訊軟體聯繫共犯，因此裁准羈押禁見。

何女不服一審裁定，向台南高分院提起抗告，質疑台南地院原審採認被告犯罪嫌疑重大之理由，並不足釋明有何「事實」足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞？認為原審認事用法裁定有違誤。

台南高分院審理後認為，原裁定所稱檢察官質疑被告同時擔任詐欺集團成員及告訴人之律師而有悖律師倫理規範，利用陪偵機會取得同案被告偵查秘密，並洩漏偵查內容及進度予詐欺集團上層幹部，法官認為，案情雖有可疑，被告縱矢口否認犯行，亦屬其否認有涉此部分犯罪之利己辯解，均非屬本案認定被告有勾串共犯、證人之虞之具體「事實」。原裁定認為被告有羈押原因，所憑理由尚有不足，難昭折服，自仍有進一步究明之必要。

台南高分院官指出，本案是否「有事實足認」被告有勾串共犯、證人或滅證之虞之羈押原因，原審未予詳為論述究明，尚有未妥，自應由將原裁定予以撤銷，發回原審法院更為適當之處置。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／鄧佳華獄中最關心「簡簡好不好」　不知被分手
知名火鍋宣布歇業　全台分店都收了
快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！無呼吸心跳
高雄豪雨炸不停！南橫公路空拍慘況曝光
民進黨粉專大酸「藍白忙著反罷」　網友洗版狂轟：你們不要大罷免
快訊／5地區明天雨量達停班課標準
打臉割頸男人財兩失！女公關妹悲怒：判死也就1槍瞬間
快訊／賴清德、蕭美琴、卓榮泰分別捐1個月薪
一家5口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾：全力協助
太有愛！江蕙宣布「捐1000萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男身分曝光親回：心安卻遺憾

「借我抱一下」房東代理人車內伸狼爪　女房客崩潰住院一週

快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！　無呼吸心跳送醫搶救中

高雄豪雨炸不停！南橫公路空拍慘況曝光　寶來二號橋驚見40m缺口

霧峰驚傳毒蛇入侵咬狗2死3傷　在地人一原因超怒：出門帶鐵棍

BMW掛假牌上國道！拒檢催油門狂逃　暴衝飛越馬路衝進水塘畫面曝

快訊／士林商辦工地7人中毒　疑因「環氧樹脂」1人命危插管

打臉割頸男人財兩失！女公關妹陪同解剖　悲怒：判死也就1槍瞬間

一家五口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾：全力協助

涉當詐團內鬼還暗助洗錢！女律師不服遭羈押禁見　抗告成功翻盤

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

黑貴賓趴桌像塊濕抹布　阿北擦手被嚇爛猛拍胸

台中暴雨馬路變河流！ 駕駛們無奈水上開車

朱孝天喊：希望趕快統一　覺得「台灣就是一個省」

【恐怖激流】彰化暴雨狂炸！6車被沖進排水溝

【魔性小尾巴】主人：為什麼貓咪吃飯一直比讚？

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男身分曝光親回：心安卻遺憾

「借我抱一下」房東代理人車內伸狼爪　女房客崩潰住院一週

快訊／台電工程人員疑觸電「掛電線桿上」！　無呼吸心跳送醫搶救中

高雄豪雨炸不停！南橫公路空拍慘況曝光　寶來二號橋驚見40m缺口

霧峰驚傳毒蛇入侵咬狗2死3傷　在地人一原因超怒：出門帶鐵棍

BMW掛假牌上國道！拒檢催油門狂逃　暴衝飛越馬路衝進水塘畫面曝

快訊／士林商辦工地7人中毒　疑因「環氧樹脂」1人命危插管

打臉割頸男人財兩失！女公關妹陪同解剖　悲怒：判死也就1槍瞬間

一家五口墜谷「14歲兒獨活」！陳其邁慰問輕拍承諾：全力協助

涉當詐團內鬼還暗助洗錢！女律師不服遭羈押禁見　抗告成功翻盤

生涯最嚴重拉傷大腿失去知覺　曾峻岳終於回一軍：還是想要終結者位子

最新「高雄然一酒店」今開幕　客房18坪起跳、限10歲↑入住

刷進7分半內！BMW M3 CS Touring奪「紐柏林最速旅行車」寶座

獨／直擊南橫墜谷挨酸沒救援　送水男身分曝光親回：心安卻遺憾

歐線與美東運價下跌、美西月中有望調升　SCFI下跌2.63%　

「解放軍宋慧喬」曾被質疑會飛嗎？　她超狂實力「手撕」花瓶標籤

疑老公偷吃　人妻咖啡廳內「怒斬夫命根」！女婿竟是共犯

妮可基嫚58歲狀態好到封神！82飲食法、精華油泡澡養出無懈可擊的美貌

「信義割喉案」家屬怒喊：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死：人權都站壞人那

「借我抱一下」房東代理人車內伸狼爪　女房客崩潰住院一週

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

社會熱門新聞

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

新莊箱屍案突破！29歲男現身巷口棄屍路線曝

19年懸案終於破解！慢跑女被「套住頭」侵犯　噁男抓到了

1家5口南橫墜谷　送水司機還原恐怖過程

新北腐爛箱屍　警方突襲逮捕1男

劉柏葳外公喊冤！根本沒讓外孫進家門

即／桃園物流倉儲爆嚴重火警

南橫17歲少女墜谷罹難　生父悲痛認屍　

剴剴媽被通緝落網　可怕黑歷史曝光！

更多熱門

相關新聞

男殺妻後自戕　清醒後遭收押

男殺妻後自戕　清醒後遭收押

屏東市62歲薛姓男子因家庭爭執持刀刺殺妻子後自戕，妻子傷重不治，薛男昏迷送醫。屏東地檢署檢察官楊家將親赴現場勘驗，並於嫌犯甦醒後即指揮逮捕偵訊，認其涉殺人重罪且有逃亡、串證疑慮，向法院聲請羈押獲准，並禁止接見通信。

屏東街頭槍擊案偵結　2嫌殺人未遂起訴續押

屏東街頭槍擊案偵結　2嫌殺人未遂起訴續押

持刀恐嚇、開車衝撞妻子親屬　屏東家暴男收押

持刀恐嚇、開車衝撞妻子親屬　屏東家暴男收押

即／柯文哲拚726罷免投票遭駁回　律師遞狀抗告

即／柯文哲拚726罷免投票遭駁回　律師遞狀抗告

大樹光電濫墾案爆發！業者、技師羈押禁見

大樹光電濫墾案爆發！業者、技師羈押禁見

關鍵字：

台南地院羈押禁見女律師抗告重審

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布：台灣稅率20％

新莊箱屍逆倫！鄰曝一家人背景：常吵架

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

快訊／新莊箱屍案指紋比對結果曝光！　29歲男跟死者「父子關係」

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

即／黃呂錦茹開庭20分鐘後　改口認罪了！

阿伯對前車下跪　結局暖獲18萬讚

即／台灣列中後段　各國最新稅率一次看

一家5口南橫墜谷亡！14歲兒獨活崩潰：媽媽騙我

台灣關稅20％　賴清德臉書被洗爆

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

獨／高雄5口墜谷慘況曝　疑17歲女「頭部只剩下巴」

台灣關稅20％　謝寒冰一句話總結

白宮：對等關稅未達成協議者午夜前通知

台灣關稅20%！３行業海嘯第一排　法人：台股短期衝擊可控

更多

最夯影音

更多

【悲憤不已】女公關被割喉亡！　妹妹怒嗆台灣政府：殺人沒有死刑

【抹布會動？】黑貴賓趴桌不動　阿北隨手擦→下秒嚇爛狂拍胸！

【人設全崩】家寧爆生日前抓姦Andy：315房間細數玫瑰！

【高雄1家5口墜谷】南橫路坍空拍畫面曝！特搜垂降56樓深找到遺體

【墜谷瞬間曝】南橫公路突坍方！一家五口慘摔9公尺深谷

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面