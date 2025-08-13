　
大陸 大陸焦點 特派現場

颱風「楊柳」將在午夜登陸福建　專家提醒：個子小但十分緊實

▲楊柳將於午夜登陸福建。（圖／翻攝自微博）

▲楊柳將於午夜登陸福建。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台13日消息指出，中颱「楊柳」13日中午登陸台灣後，預計於13日夜間至14日凌晨，在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海登陸，受「楊柳」影響，華南、西南等地將現明顯風雨。

氣象台指出，從常年來看，登陸台灣的颱風強度往往較強，統計發現，1949年至2024年期間登陸台灣的颱風中，達到颱風級以上強度的共有91個，佔總數的68.9%，其中有15個超強颱風，此次「楊柳」以強烈颱風等級登陸，也是個「狠角色」。

消息預計，「楊柳」將於今天夜間至明天凌晨在福建廈門到廣東汕頭一帶沿海登陸（強熱帶風暴級或颱風級，25至33米/秒，10至12級）；之後繼續向西偏北方向移動，強度逐漸減弱，是今年以來登陸中國的最強颱風。

▲楊柳動向。（圖／翻攝自微博，上同）

▲▼楊柳將於午夜登陸福建。（圖／翻攝自微博）

▲▼楊柳將於午夜登陸福建。（圖／翻攝自微博）

▲楊柳動向。（圖／翻攝自微博，上同）

氣象台指出，13日下午至14日中午，廣東中東部、福建東部和南部、江西南部、湖南東南部、台灣大部有大到暴雨，其中，福建南部、廣東東部和北部、江西南部、台灣東部和南部等地有大暴雨，廣東東部和福建東南部的局地有暴雨。

此外，東海大部、台灣以東洋面、南海東北部、巴士海峽、台灣海峽北部、台灣北部及其沿海、福建北部沿海、廣東中東部沿海，將有6至8級大風，台灣南部及其沿海、福建中南部沿海、台灣海峽中南部海域風力可達9至10級。

氣象部門提醒，颱風「楊柳」登陸後將繼續深入影響廣東、廣西、江西南部、湖南中南部、貴州、重慶南部等地，當地民眾需密切關注臨近預報預警訊息，提前做好颱風防禦的相關準備，「千萬不要覺得，風不是很大，就放鬆警惕，楊柳雖然個子小，但是十分緊實。」

楊柳經過護國神山「一刀切成兩半」　雲圖曝光

楊柳經過護國神山「一刀切成兩半」　雲圖曝光

中颱「楊柳」今天下午1時許從台東太麻里登陸，過去這段時間加速通過中央山脈，中南部多個縣市今（13）日停班課。雖然颱風偏南閃開中央山脈，不過進入陸地後仍被破壞。根據最新衛星雲圖顯示，颱風雲系被山脈切割，幾乎被一刀切成兩半。

颱風天嘉義2釣客「出海口岸際堤防」釣魚　28歲男失蹤

颱風天嘉義2釣客「出海口岸際堤防」釣魚　28歲男失蹤

楊柳颱風肆虐屏東　小墾丁18人受困

楊柳颱風肆虐屏東　小墾丁18人受困

即／颱風天意外！高雄男墜樓不治

即／颱風天意外！高雄男墜樓不治

楊柳侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

楊柳侵台　台電雲林區處全力戒備應戰

