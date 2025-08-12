　
中南部暴雨「上千頭豬暴斃」沒豬可賣！全台肉品市場13日休市一天

▲嘉義淹水養豬場災情慘重，有豬農飼養的3500隻豬隻「剩不到100隻」。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義淹水養豬場災情慘重，有豬農飼養的3500隻豬隻「剩不到100隻」。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

連日豪雨重創中南部畜牧業，數千頭豬隻遭淹死，加上先前豬藍耳病及流行性豬下痢疫情影響，豬源短缺問題雪上加霜，導致毛豬價格持續飆升，較去年同期漲幅約15%。彰化肉品市場宣布，全國22個肉品市場將於13日同步休市一天，暫停拍賣與屠宰；傳統市場無溫體豬供應，將在隔日（14日）休市一天。

彰化肉品市場總經理陳國興指出，去年底至今年初疫情使母豬、仔豬大量染病，配種率下降，仔豬育成率降低，造成豬隻拍賣數量自往年每日約2000頭降至近期1700頭，缺口達15%。7月以來的風災與暴雨更重創中南部豬舍，朴子地區一次暴雨即造成上千頭豬死亡。雖彰化本地受災較輕，但仔豬來源不足，預估最快要到9、10月供應才有望回穩。

▲嘉義淹水養豬場災情慘重，有豬農飼養的3500隻豬隻「剩不到100隻」。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

價格方面，11日彰化毛豬拍賣均價每百公斤達1萬1306元，今日維持在每公斤113至114元間波動。由於短期供需緊張，市場普遍認為豬肉降價的可能性極低，攤商只能在累積一定成本壓力後才調整售價，間接壓縮獲利空間。不過，消費者在肉價、菜價齊漲的情況下，購買意願並未明顯下降。

官方統計顯示，彰化養豬場數量雖僅略減2場，但在養豬隻數已從去年11月底的76萬1910頭降至今年6月的75萬4305頭，減少逾7600頭。陳國興強調，雖不至於出現宜蘭「連休4天」的極端缺豬情況，但攤販仍須提前因應供應波動。他也預告，彰化肉品市場自製豬肉鬆等產品將在中秋節前調漲售價，呼籲民眾可提前下單以現價購買。

▲嘉義淹水養豬場災情慘重，有豬農飼養的3500隻豬隻「剩不到100隻」。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

此次休市決策延續上月30日的先例，旨在調節市場供需並讓拍賣價格回歸穩定。業界人士提醒，颱風季節未過，加上疫病影響未除，豬肉市場波動恐持續數月，養豬戶與攤商應審慎規劃進貨與成本控制，以降低衝擊。

08/11 全台詐欺最新數據

又有台灣人陣亡？烏訓練營遭俄飛彈轟炸　至少15死屍體四散地面

