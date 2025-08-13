將罷免失敗歸咎「青鳥極端出征」　Cheap曝心聲：那段時間非常可怕

▲726大罷免大失敗。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

726大罷免大失敗，25件罷免案皆未過關。對此，百萬網紅Cheap12日談到失敗原因直言，「大罷免本身沒有正當性」、「罷團太極端」，連他平常不關心政治的朋友都認為被罷團騷擾很煩，而投下反對。他強調，民進黨被同溫層騙了，青鳥極端到處出征，連帶頭的人都是如此，那段時間氣氛非常可怕，好像變成「你不支持罷免，你就中國人，你不藍不綠，你就是藍，你就是紅」。

網紅Cheap接受節目《斐姨所思》專訪談到大罷免，他表示，民進黨這次被同溫層騙了，連立委林俊憲拿到內參民調，應該是最準確的，但為何會大誤判？因為他們離民意越來越遠了，而且這次連國民黨都被騙到了。

針對「大罷免大失敗原因」，Cheap表示，第一個，大罷免本身沒有合理性與正當性，再怎麼宣傳跟包裝沒有用，人家就是剛選上1年多就被罷免，如果說藍委傅崑萁、徐巧芯有私德問題去罷免可以，但一次罷免20、30個，像是台東藍委的黃建賓沒有什麼存在感，也要被罷免，會讓人覺得罷免的理由只是「討厭這個人」而已。

Cheap表示，罷免方很常說「他們是舉手部隊，服從黨意」，但這是兩黨政治下的產物，藍綠都有這種狀況，前綠委余天也是舉手部隊，所以要用這理由罷免真的說不過去。

Cheap指出，第二個，罷免團體太極端，大家回想過去的氛圍真的是很恐怖，記得是今年二月，那時候氛圍就是「你不支持罷免就是中國人」，像是路易莎、溪州夜市保持中立，結果都被罷團出征「你不支持罷免，列入黑名單之類的」，這會讓人家覺得過於囂張。

Cheap提到，自己問過朋友說「這次有去投罷免嗎」，那個朋友是個女性的上班族，真的平常沒有什麼關心政治，是藍是綠也看不出來，連總統票可能都不會去投，結果這次有去投罷免，讓他很訝異。

Cheap說，他也問這位朋友為什麼去投罷免？朋友則說「被罷團騷擾很煩，一出捷運站，罷團就在那邊敲鑼打鼓，不然就舉個牌子，還有唱歌跳舞」。他也認為，自己在台中也看罷團一群人在揮旗子、跳舞，網路上也有罷團志工在大雨中舉著同意罷免牌子，或許同樣理念的人看會很振奮很感人，但在中立的人眼中，看起來會覺得這個人怪怪的，怎麼可以這麼瘋狂，中立理性選民就是等到投票那天，用行動跟罷團說「我不喜歡你這個樣子」。

Cheap直言，這些青鳥非常極端到處出征，真的跟以往不一樣，而且不只是青鳥，還有帶頭的人也是如此，像是綠委郭昱晴在公園公審路人直播、有人在自強隧道前面拍照也被青鳥公審，那段時間氣氛非常詭譎、非常可怕。

Cheap認為，好像變成「你不支持罷免，你就中國人，你不藍不綠，你就是藍，你就是紅，你不表態，那你就是支持罷免」，甚至還有青鳥說「那些不表態人比支持不同意的人還更可惡」之類的理論，他們的同溫層很厚，厚到已經無法正常的判斷，然後到處出征，是不是把一些中立理性選民或是淺綠選民趕跑了，把餅越做越小了。

Cheap說，自己其實沒有什麼立場，甚至算是偏綠的，但這些人怎麼對待的？整天出征我們、罵我們，還要怎麼支持？所以就把人趕走了。

