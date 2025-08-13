楊柳颱風傍晚出海　明天午前7縣市仍達停班課標準

▲最新風雨預測。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署今（13日）下午1時公布楊柳颱風最新風雨預報，明天（14日）凌晨0時至上午6時雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、金門縣及澎湖縣風力達到停班課標準。另外，今天下午2時至明天下午2時嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區雨量也達標。

根據氣象署公布最新風力預測，明天（14日）凌晨0時至上午6時雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、金門縣及澎湖縣將出現平均風7級或陣風10級以上，達到停班課標準。

至於最新24小時雨量預測，今天下午2時至明天下午2時雨量達標地區包括嘉義縣山區、高雄市山區及屏東縣山區，其中，嘉義縣山區預估雨量將達150至250毫米，高雄市山區達200至450毫米，屏東縣山區達200至450毫米。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）