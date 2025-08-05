高雄72歲阿北「史詩級鬼切」外側左轉　猛撞女騎士害重摔送醫

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區昨天(2日)中午發生一起驚險車禍。一名30歲的劉姓女騎士騎車直行時，遭一輛由外側車道違規左轉的自小客車碰撞，當場連人帶車摔飛。所幸劉女在送醫後僅手腳擦挫傷，沒有大礙。

▲三民區昨天(2日)中午發生一起驚險車禍。一名女騎士騎車直行時，遭一輛由外側車道違規左轉的自小客車碰撞，當場連人帶車摔飛。所幸，僅手腳擦傷無大礙。（圖／翻攝WoWtchout地圖型行車影像分享平台）

這起事故發生在2日中午12時35分左右，地點位於大昌二路。當時劉姓女騎士騎乘機車行駛在內側車道，沿大昌二路由南往北直行。然而，由72歲鄭姓男子駕駛的自小客車，卻突然從外側車道直接左轉，導致劉女的機車閃避不及，與轎車左側車身發生碰撞。劉女在撞擊後被擠壓飛起，所幸未被車輛輾壓，保住性命。

▲三民區昨天(2日)中午發生一起驚險車禍。一名女騎士騎車直行時，遭一輛由外側車道違規左轉的自小客車碰撞，當場連人帶車摔飛。所幸，僅手腳擦傷無大礙。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方獲報後立即趕到現場處理。經對兩名駕駛進行酒測，酒測值皆為零，已排除酒駕肇事。警方初步研判，肇事原因為鄭姓駕駛違反「轉彎車應讓直行車先行」的規定，已違反道路交通管理處罰條例第48條第1項第6款。後續詳細的肇事原因與責任歸屬，將由交通大隊進一步分析研判。

警方呼籲，民眾開車或騎車行經路口時，務必遵守交通規則，特別是轉彎時應注意前後左右來車，確保行車安全。