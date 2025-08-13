【廣編】Global Mall蟬聯亞洲最佳企業雇主獎、再獲科技賦能、職場永續獎肯定

【廣編特輯】

圖、文／Global Mall環球購物中心提供

今年邁入20週年的Global Mall環球購物中心，秉持打造家庭日常幸福的核心價值，不僅提供顧客豐富生活提案，多元體驗一站滿足，更將人才視為驅動成長的核心關鍵，聚焦健康活力、安心職場、科技升級、多元發展四大人才培育主軸，期望為大眾、員工開創永續美好生活的願景。積極實踐的努力成果，在全台360家參選企業中，Global Mall脫穎而出，榮獲國際權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2025亞洲最佳企業雇主獎」，連續兩年獲得肯定，更憑藉數位創新轉型、人才永續表現，再獲兩大卓越類別獎「職場永續獎」及首度設立的「科技賦能獎」，共計獲HR Asia三大獎肯定，成為科技與人才創新的企業典範。

Global Mall以幸福企業、永續作為、優質服務三大面向廣受國內外肯定，今年至八月已累計獲頒九項大獎，除《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎等三大獎，更奪得《遠見》ESG企業永續獎「傑出低碳營運組」，為該組別唯一獲獎百貨，同時也獲得《台灣永續能源研究基金會》「台灣零售永續獎」ESG綜合績效獎、永續營運獎、零售創新獎三大獎。不僅永續成果獲認同，服務品質亦備受肯定，榮獲《台灣連鎖暨加盟協會TCFA》首屆「服務金賞認證」及「服務天使獎」，顯見Global Mall在永續低碳行動、科技創新、幸福職場與卓越服務全方位領先的競爭實力。

