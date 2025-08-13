　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】Global Mall蟬聯亞洲最佳企業雇主獎、再獲科技賦能、職場永續獎肯定

Global Mall勇奪HR Asia三大獎殊榮（圖／Global Mall環球購物中心提供）

【廣編特輯】

圖、文／Global Mall環球購物中心提供

今年邁入20週年的Global Mall環球購物中心，秉持打造家庭日常幸福的核心價值，不僅提供顧客豐富生活提案，多元體驗一站滿足，更將人才視為驅動成長的核心關鍵，聚焦健康活力、安心職場、科技升級、多元發展四大人才培育主軸，期望為大眾、員工開創永續美好生活的願景。積極實踐的努力成果，在全台360家參選企業中，Global Mall脫穎而出，榮獲國際權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2025亞洲最佳企業雇主獎」，連續兩年獲得肯定，更憑藉數位創新轉型、人才永續表現，再獲兩大卓越類別獎「職場永續獎」及首度設立的「科技賦能獎」，共計獲HR Asia三大獎肯定，成為科技與人才創新的企業典範。

Global Mall以幸福企業、永續作為、優質服務三大面向廣受國內外肯定，今年至八月已累計獲頒九項大獎，除《HR Asia》亞洲最佳企業雇主獎等三大獎，更奪得《遠見》ESG企業永續獎「傑出低碳營運組」，為該組別唯一獲獎百貨，同時也獲得《台灣永續能源研究基金會》「台灣零售永續獎」ESG綜合績效獎、永續營運獎、零售創新獎三大獎。不僅永續成果獲認同，服務品質亦備受肯定，榮獲《台灣連鎖暨加盟協會TCFA》首屆「服務金賞認證」及「服務天使獎」，顯見Global Mall在永續低碳行動、科技創新、幸福職場與卓越服務全方位領先的競爭實力。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 3 2348 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／楊柳中心估13:00登陸！　2地防最強風雨
LIVE／楊柳颱風中心即將登陸　氣象署最新說明
快訊／金門宣布今晚停班課　明上午停班課
陳冠希遭Nike求償38億台幣！　合作20年情斷
楊柳狂風暴雨來襲！台東路樹倒塌、縣府玻璃門爆裂慘況曝
快訊／台積電再創新天價！攻上1200元　市值衝破31兆
獨／颱風假夜遊西子灣！　4學生驚見屍體掛樹林
快訊／最大陣風破10級！　台中宣布2地停班課
楊柳「風力最猛眼牆」掃過綠島！　吹出17級強陣風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

【廣編】Global Mall蟬聯亞洲最佳企業雇主獎、再獲科技賦能、職場永續獎肯定

超商連續5天「買1送1」！雪碧、泡麵5折　衛生棉褲下殺3折

速食店周三限定優惠一次看　肯德基買1送1、頂呱呱推99元套餐

2大外送平台「暫停9縣市外送」　凌晨0時起實施

Zespri聯名中信兄弟「球員卡開箱」超熱血！快衝「全聯、大全聯」再送你去大巨蛋看球

必勝客Pasta Hut「2款升級版燉飯」新上市　加碼吃鮮貝魷魚棒

漢堡王「買大送小」加碼券限時2周開跑　雞塊狂殺7元有找

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

【廣編】Global Mall蟬聯亞洲最佳企業雇主獎、再獲科技賦能、職場永續獎肯定

超商連續5天「買1送1」！雪碧、泡麵5折　衛生棉褲下殺3折

速食店周三限定優惠一次看　肯德基買1送1、頂呱呱推99元套餐

2大外送平台「暫停9縣市外送」　凌晨0時起實施

Zespri聯名中信兄弟「球員卡開箱」超熱血！快衝「全聯、大全聯」再送你去大巨蛋看球

必勝客Pasta Hut「2款升級版燉飯」新上市　加碼吃鮮貝魷魚棒

漢堡王「買大送小」加碼券限時2周開跑　雞塊狂殺7元有找

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

捷運藍線探索新玩法！「台中通APP」數位集章拚抽獎火熱進行中　豐富好禮超有感

台股戰史高未果！漲248點大收斂至13點　法人曝逼近高檔套牢區

《英雄聯盟》夢魘電腦睽違近10年回歸！守主堡15分迎戰邪惡維迦

大谷翔平遭前東家罕見三殺愣在原地　福留孝介：野球人生第一次吧？

蔡阿嘎翻版！日諧星遭「前員工詐800萬失聯」　痛罵：信任的人做這種事

懷胎5個月孕婦在家被殺害　丈夫慘遭斬首「斷頭釘在尖刺上」

川普砸5.6兆打造！　美國「金穹」四層防禦設計曝光

氣象署估楊柳中心13:00登陸　2地防最強風雨

獨／麥當勞熱飲杯也改版！塑膠杯蓋變紙杯蓋　使用心得曝光

新加坡首富吳清亮過世　最強打工人白手起家打造「亞洲漆王」傳奇

楊柳加速前進「午後發陸警」首波警戒範圍涵蓋4縣市

消費熱門新聞

速食店周三限定優惠一次看

超商周一優惠！7-11冰咖啡買1送1　全家兩杯55折起

速食店最新平日限定優惠

好市多開賣寵物保險！每日保費20元起　醫療走失協尋都給付

德國雙人首發路跑送高CP物資包

親子KOL與小兒科醫師大推這款蒸氣濕拖無線吸塵器

九族「清涼嘉年華」狂歡到8月底

超商小火鍋享88折優惠　

2大外送平台明天暫停9縣市外送

超商連5天買1送1！衛生棉下殺3折

7-11特大杯濃美式「20杯777元」

麥當勞APP本周10大優惠券出爐

拿坡里推全新2口味披薩限時買1送1

超商首間「娃寶店」開幕！30台夾娃機集結

更多熱門

相關新聞

冠德集團兩大品牌　抱回ESG大獎

冠德集團兩大品牌　抱回ESG大獎

2025年第21屆《遠見》ESG企業永續獎日前揭曉，共吸引150家企業參與角逐，冠德集團旗下「根基營造」、「Global Mall環球購物中心」，在「低碳營運組」」中脫穎而出，雙雙抱回獎項，更為該組別中唯一獲獎的營造業與百貨業代表，展現企業從營建業到零售業的全方位永續實踐力。

Global Mall 20週年邀集民眾一起開創美好回憶

Global Mall 20週年邀集民眾一起開創美好回憶

Global Mall新春多元回饋創新高

Global Mall新春多元回饋創新高

無印良品最大車站店落腳板橋

無印良品最大車站店落腳板橋

SOGO日本展估挹注5000萬營收　Global Mall拚周年慶業績增15％

SOGO日本展估挹注5000萬營收　Global Mall拚周年慶業績增15％

關鍵字：

Global Mall環球購物中心HR Asia最佳企業雇主獎再獲科技賦能職場永續獎

讀者迴響

熱門新聞

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

楊柳颱風強度達巔峰　台北下半天風力直逼停班課標準

國寶級女大生下海拍！自曝原因：喜歡性愛

楊柳颱風靠「黑潮進補」更凶悍！　台北直逼停班課標準

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

9級強風近停班課標準？　蔣萬安曝可能性

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

山坡地違法開發零容忍　台東縣府出手制止利家段工程

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

徐佳瑩、比爾賈爆大吵脫口「離婚」公司回應

楊柳比預期還強　午後「風雨迅速轉強」地區曝

快訊／最大陣風破10級！台中市府宣布2地停班課

快訊／新北桃園彰化「濱海鄉鎮」下午風力達停班課標準

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【寶可夢現實版？】爬山遇「迷你野生烈空座」　網友直呼幸運

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面