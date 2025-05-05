今年母親節「陪伴」是最溫柔的禮物！Global Mall 20週年邀集民眾開創美好回憶

▲Global Mall 20週年，記錄了許多人從童年到長大的美好回憶。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

第一次牽著媽媽的手逛玩具、挑選開學水壺、全家一起聚餐慶生、用第一份薪水幫媽媽挑選母親節禮物、滿懷期待準備寶寶的出生用品、參加寶寶爬行比賽、周末全家來親子樂園暢玩……，幸福是從日常生活中一點一滴累積起來。

20年來，Global Mall環球購物中心一直陪伴著無數家庭，不僅是一個購物的場所，更成為許多家庭生活中不可或缺的一部分，開創了許多珍貴的回憶與美好情感。今年母親節跟媽媽一起到Global Mall走走，回味過去那些在生活裡經歷過的珍貴回憶，並且持續創造新記憶吧！

Global Mall自2005年成立，以實現家庭日常生活幸福為宗旨，從大型購物中心-新北中和、屏東市，到車站型商場-板橋車站、南港車站、新左營車站及複合城區發展的桃園A8、林口A9、桃園A19，不僅成為便利生活中心，提供消費者一站式豐富的購物、休憩及娛樂體驗，更是家庭情感的寄託。

每位顧客的回憶，都與這個地方息息相關，無論是孩子們在玩具區的歡笑，還是情侶們一起看場電影、在餐廳裡的甜蜜對話，還有家庭聚會、娛樂體驗的歡笑聲，也有朋友之間的嬉鬧，Global Mall為人們生活中創造了重要的交流空間，更用心策劃每個節慶活動、每個相聚時刻，讓顧客感受到猶如家的溫暖與關懷，為生活留下深刻的印記。

2025年適逢Global Mall成立20週年，加上母親節來臨，特別推出「陪伴是最溫柔的禮物」為主題的影片，劇情描述奶奶、媽媽和孫女三人之間，在這20年間與Global Mall共同譜寫出的溫馨故事；奶奶曾帶著兒時的媽媽一起逛街、買上學用品，在Global Mall享用美食，留下溫暖美好的情感回憶；時光飛逝，當年的小女孩長大了、也擁有了一個自己的寶貝女兒，換她帶著女兒走進Global Mall買上學用品、給奶奶挑禮物，相約之後也要帶媽媽一起到Global Mall玩，情節十分真摯感人，也期望在溫馨五月天的時刻，邀請所有顧客一起回顧這段美好的旅程，讓家人情感跨世代永續傳承，相聚的每個時刻，都是幸福的母親節。

「陪伴與便利，就從Global Mall這裡開始」！未來，Global Mall也將秉持初心，持續創新，為顧客提供更優質的服務，帶來更多的感動與美好回憶，與消費者一起期待下一個20年。