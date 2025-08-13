　
大陸 大陸焦點 特派現場

女子「穿裙子出門」被男友毆打強姦　法院判有期徒刑1年9個月

▲小花穿裙子出門遭男友辱罵。（示意圖，與本文當事人無關／翻攝自pixabay）

▲小花穿裙子出門遭男友辱罵。（示意圖，與本文當事人無關／翻攝自pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸山西一名女子小花（化名）日前因穿裙子出門，遭男友阿華（化名）言語侮辱，甚至遭對方毆打，並強行發生性關係。小花身上多處挫傷，她為維護自身請房東幫忙報警。阿華因強姦罪，被法院判處有期徒刑一年九個月，緩刑二年。

據《瀟湘晨報》報導，阿華和小花是透過相親認識的，確定戀人關係後一年，兩人決定訂婚並同居，某天凌晨，阿華因小花晚上穿裙子出門發生爭吵，小花一氣之下，離開住處，阿華在找到小花後，毆打女方。

之後兩人回到住處，再次發生爭執撕扯，阿華強行將小花拖到床上，對她進行言語侮辱，並強迫與小花發生性關係，隨後，阿華帶著小花出門購物，回家後，阿華再次要求小花發生性關係。小花在凌晨趁阿華熟睡時，離開房間找房東求救並報警。

▲法院。（示意圖／視覺中國CFP）

▲法院判處阿華有期徒刑一年九個月。（示意圖／視覺中國CFP）

經鑑定，阿華造成小花頭皮挫傷、體表多處挫傷，所受損傷為輕微傷。事發一週後，阿華在警方電話勸說下，到公安局投案。

法院判決書顯示，案發後，阿華家屬賠償小花損失共11萬元（人民幣，下同，約台幣45萬元），小花對阿華的行為予以諒解。

該起案件引發「男友不讓女友穿裙子出門」等相關話題在網上熱議。多數人直指，「穿裙子是女性基本權利，絕非暴力藉口」、「不要扯上什麼愛不愛的，以愛之名義行情緒控制之實罷了」、「我一男的都看不下去了，這哥們別給男的丟人現眼」、「在這個時代還要限制正常穿衣自由，好像變得和以前裹小腳沒什麼兩樣」、「大清都亡那麼久了，這思想鋼印何時在這些人的腦子裡解封」。

● ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

08/12 全台詐欺最新數據

女子「穿裙子出門」被男友毆打強姦　法院判有期徒刑1年9個月

女子「穿裙子出門」被男友毆打強姦　法院判有期徒刑1年9個月

