楊柳颱風來襲！新北市沿海浪高達5公尺　市區陣風達10級

▲颱風楊柳逼近，海巡署呼籲民眾，勿近海觀浪戲水。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／台北報導

楊柳颱風正在侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。根據新北市氣象團隊研判，上午起到晚間受颱風外圍環流影響，浪高可能達4-5公尺，周圍沿海陣風9~10級，內陸市區陣風8~10級，東側至南側山區有大雨等級降雨，其餘各區降雨量在大雨等級以下，呼籲民眾遠離海邊，禁止觀浪行為。

新北市府表示，今（13日）5時中颱楊柳位於新北市東南方370公里海面，以時速30公里向西北轉西北西方向移動，7級暴風半徑擴大至180公里。預估今上午起花東、苗栗以南將陸續進入其7級暴風圈。中心預計於中午前後從臺東登陸，並於下午至傍晚由嘉南附近出海。

受颱風環流影響，新北市府表示，新北將有間歇陣雨，上午起到晚間受颱風外圍環流影響，周圍沿海陣風9~10級，內陸市區陣風8~10級，東側至南側山區有大雨等級降雨，其餘各區降雨量在大雨等級以下。

新北市長侯友宜也在今日市政會議上提醒各單，一、請各單位依自主檢核表落實各項防颱整備措施。二、本次颱風影響期間預估總雨量較少，但是沿海陣風可能達9-10級，還是請北海岸、東北角及南側山區之各區公所應加強防範，海巡、警察、消防及區公所請落實執行民眾觀浪勸離。

三、請各單位應利用多元管道發布各項防災資訊，提醒市民朋友及早進行防颱準備，並注意各項重要活動延期或停辦之公告。四、請水利局加強堤防、橫移門、抽水站、移動式抽水機等防洪設施預檢，確保下水道、連接管、側溝等排水系統正常。五、請工務局要求施工中案場，注意塔吊、鷹架、圍籬之強固及四周排水措施，並完成各開口合約廠商機具整備。

