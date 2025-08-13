國寶級女大生下海拍AV！自曝出道原因「喜歡性行為」

▲國寶級女大生下海拍AV。（圖／翻攝IG／初美 なのか）



記者柯振中／綜合報導

日本AV界迎來新人初美菜乃花，她擁有157公分、E罩杯的傲人身材，外貌清純卻擁有惹火曲線，為追求生活變化而決定出道，被片商冠上「國寶級」稱號，作品剛亮相便掀起話題。AV達人「一劍浣春秋」對此感嘆，初美菜乃花的曲線出乎意料，且上圍比想像中還傲人，況且「她是『國寶』啊！所以先別急著打槍，我們下個月好好來看她的片子」。

根據介紹，初美菜乃花現為大學生，平日於咖啡廳打工，喜愛宅在家看卡通。特長是弓道，曾獲日本中部學校運動亞軍。童年學過游泳，也曾立志開花店並參與電視劇演出，生活經歷被外界認為相當完整且亮眼。

對於投身AV，她坦言過去感情經驗單純，但熱衷於性愛，想為平淡人生帶來全新刺激。S1形容她的外型與條件近乎完美，期望她能成為業界亮眼新星，甚至在宣傳中強調其稀有性與話題性。

AV達人「一劍浣春秋」看完首作後評價，她的胸部與腰線曲線出乎意料，加上結實美臀，極適合合作演出。外貌方面讓人聯想到宮下玲奈，雖有差異，但依舊具有獨特吸引力，況且「她是『國寶』啊！所以先別急著打槍，我們下個月好好來看她的片子」。