　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國寶級女大生下海拍AV！自曝出道原因「喜歡性行為」

▲▼國寶級女大生下海拍AV。（圖／翻攝IG／初美 なのか）

▲國寶級女大生下海拍AV。（圖／翻攝IG／初美 なのか）

記者柯振中／綜合報導

日本AV界迎來新人初美菜乃花，她擁有157公分、E罩杯的傲人身材，外貌清純卻擁有惹火曲線，為追求生活變化而決定出道，被片商冠上「國寶級」稱號，作品剛亮相便掀起話題。AV達人「一劍浣春秋」對此感嘆，初美菜乃花的曲線出乎意料，且上圍比想像中還傲人，況且「她是『國寶』啊！所以先別急著打槍，我們下個月好好來看她的片子」。

根據介紹，初美菜乃花現為大學生，平日於咖啡廳打工，喜愛宅在家看卡通。特長是弓道，曾獲日本中部學校運動亞軍。童年學過游泳，也曾立志開花店並參與電視劇演出，生活經歷被外界認為相當完整且亮眼。

▲▼國寶級女大生下海拍AV。（圖／翻攝IG／初美 なのか）

▲▼國寶級女大生下海拍AV。（圖／翻攝IG／初美 なのか）

▲▼國寶級女大生下海拍AV。（圖／翻攝IG／初美 なのか）

對於投身AV，她坦言過去感情經驗單純，但熱衷於性愛，想為平淡人生帶來全新刺激。S1形容她的外型與條件近乎完美，期望她能成為業界亮眼新星，甚至在宣傳中強調其稀有性與話題性。

AV達人「一劍浣春秋」看完首作後評價，她的胸部與腰線曲線出乎意料，加上結實美臀，極適合合作演出。外貌方面讓人聯想到宮下玲奈，雖有差異，但依舊具有獨特吸引力，況且「她是『國寶』啊！所以先別急著打槍，我們下個月好好來看她的片子」。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

國寶級女大生下海拍AV！自曝出道原因「喜歡性行為」

破紀錄大雨狂炸日本九州　多地淹水、土石流已3死、6傷

國際火線／加薩未來命運：變成川普的《西方極樂園》？

Perplexity擬砸1兆元強奪Chrome！ 谷歌帝國岌岌可危

快訊／台灣22歲男到大馬旅遊　42樓墜下死亡！

快訊／南韓前總統夫人金建希涉收賄、炒股　遭法院裁定羈押

星戰迷的夢幻逸品！達斯維德「原版光劍」即將展開拍賣　售價上看9000萬

百萬G奶YTR曝以前是OL　業績冠軍轉變寫真女星

又有台灣人陣亡？烏訓練營遭俄飛彈轟炸　至少15死屍體四散地面

最快晚間出爐！金建希出席法院羈押庭　尹錫悅夫婦恐「雙雙入獄」

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

【今天炭丟啊】基隆黑狗嘴叼一串香腸！走路都有風啦

【喝剩還敢放冰箱】女友見開封飲料：當這裡資源回收膩？

【海上三寶？】中國海警船追菲巡邏艇！下秒與自家軍艦相撞超糗

【狗園煉獄】新竹10多隻狗餓成白骨！現場飄屍臭

國寶級女大生下海拍AV！自曝出道原因「喜歡性行為」

破紀錄大雨狂炸日本九州　多地淹水、土石流已3死、6傷

國際火線／加薩未來命運：變成川普的《西方極樂園》？

Perplexity擬砸1兆元強奪Chrome！ 谷歌帝國岌岌可危

快訊／台灣22歲男到大馬旅遊　42樓墜下死亡！

快訊／南韓前總統夫人金建希涉收賄、炒股　遭法院裁定羈押

星戰迷的夢幻逸品！達斯維德「原版光劍」即將展開拍賣　售價上看9000萬

百萬G奶YTR曝以前是OL　業績冠軍轉變寫真女星

又有台灣人陣亡？烏訓練營遭俄飛彈轟炸　至少15死屍體四散地面

最快晚間出爐！金建希出席法院羈押庭　尹錫悅夫婦恐「雙雙入獄」

《鬼滅之刃》太紅！日電視台重播動畫收視超高「衝破8%」

國寶級女大生下海拍AV！自曝出道原因「喜歡性行為」

破紀錄大雨狂炸日本九州　多地淹水、土石流已3死、6傷

國際火線／加薩未來命運：變成川普的《西方極樂園》？

Perplexity擬砸1兆元強奪Chrome！ 谷歌帝國岌岌可危

不斷更新／楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

【女兒控爸爸】送孩上學抱妹妹+幫提包　後方哥卻自己走XD

國際熱門新聞

快訊／台灣22歲男到大馬旅遊　42樓墜下死亡

即／川普宣布華盛頓特區進入「緊急狀態」

夫妻存錢5年「只為帶孩搬來台」

南韓官員轟台灣「外交失禮」登韓媒：留下傲慢印象

台灣人赴烏參戰　訓練營遭俄飛彈轟炸

百萬G奶YTR曝以前是OL　業績冠軍變寫真女星

金建希涉賄　遭法院裁定羈押

Perplexity擬砸1兆強奪Chrome！

誤丟比特幣硬碟　270億埋在垃圾場

哥倫比亞總統參選人遭2槍爆頭　搶救2個月身亡

不甩川普！西班牙「拒買F-35又親中」

達斯維德「原版光劍」拍賣上看9千萬

關稅調降1條件曝　10月底前完成談判

政府分潤售中晶片　美議員轟：國安可開價

更多熱門

相關新聞

日本九州連日暴雨　已3死、6傷

日本九州連日暴雨　已3死、6傷

日本九州近日受到低氣壓帶與滯留鋒面影響，導致當地降下破紀錄的劇烈暴雨，造成許多地區出現淹水、土石流、道路中斷等災情，目前已知有3人死亡、6人受傷及5人失蹤。

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

百萬G奶YTR曝以前是OL　業績冠軍變寫真女星

百萬G奶YTR曝以前是OL　業績冠軍變寫真女星

金建希出席法院羈押庭　恐與丈夫雙雙入獄

金建希出席法院羈押庭　恐與丈夫雙雙入獄

日本皇室出包！18歲悠仁親王「遲到晚回家」

日本皇室出包！18歲悠仁親王「遲到晚回家」

關鍵字：

AV初美菜乃花國寶級大學生日本日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

楊柳「登陸大變」風雨急猛增強

LINE震撼彈！9/22全面停用「1功能」

全台都宣布了！9縣市明停止上班上課

LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署說明

楊柳開眼衝刺穿台　「破壞性強風」將出現

楊柳撲台「9縣市停班課」　今日懶人包一次看

前樂天女神認和馬傑森交往半年

要以死控訴司法　陳佩琪突拋明法院跳樓：也請在我面前槍斃柯文哲

2童13樓陽台外嬉鬧！手抓玻璃「引體向上」...

恆春居民挺「核三延役」　郭智輝嗆：拿掉敦親睦鄰費看支不支持

小女友遭性侵綑綁施暴！新北噁男下場曝光

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

掌摑逼大學生下跪道歉！小琉球潛水店要倒了

快訊／11縣市明達停班課標準！濱海鄉鎮風力預測上修

郭智輝嗆拿掉屏東敦親睦鄰費！網炸鍋

更多

最夯影音

更多

李千娜首同框21歲女兒！　神基因「根本複製貼上」

【友誼小船翻了】後座男突勒頸爆打！ 騎士昏倒被硬拖到路邊

【把尪愛車嗆到送修】老婆：葛～回歸樸實無華生活吧

【阿嬤卡車底】載孫突遭貨車猛撞！驚悚畫面曝光

【泰格與雪兒】短篇爸爸口是心非

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面