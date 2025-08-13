陸海警追菲船誤撞自家軍艦！胡錫進放話「要付代價」秒被刪文

記者閔文昱／綜合報導

南海黃岩島（Scarborough Shoal）11日發生驚險一幕，中國3104號海警船在高速追逐菲律賓海岸防衛隊「蘇魯安號」（BRP Suluan）時，意外與自家解放軍052D型飛彈驅逐艦「桂林號」（舷號164）相撞，現場傳出巨大撞擊聲，海警船船首嚴重受損，驅逐艦艏部凹陷。事後前《環球時報》總編輯胡錫進揚言要菲律賓「付出代價」，不過該文章卻火速遭到刪除。

菲律賓海巡署公布現場影片顯示，「蘇魯安號」當時正為數十艘菲律賓漁船運送補給，中方兩艘艦艇分別以水炮攻擊與加速包夾，試圖逼停。菲艦在關鍵時刻靈活閃避，成功脫離包夾，卻導致追擊的「南域號」（3104）與側向包夾的「桂林號」發生碰撞。菲國海防隊總司令加萬上將（Admiral Ronnie Gil L. Gavan）隔日親自頒獎表彰官兵英勇表現。

▲中國海警3104艦為了驅逐菲律賓巡邏艇，與中國052D型桂林艦與互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網，下同）

事發後，中國官方對「自家人撞自家人」全程避而不談，海警局與外交部僅重申菲律賓「侵闖中國黃岩島領海」，並稱中方採取「正當合法、專業規範」的驅離行動。中國外交部甚至在例行記者會紀錄中刪除外媒關於碰撞的提問，陸媒與社群平台相關影片與討論也被全面刪除。

值得注意的是，前《環球時報》總編輯胡錫進在事發當晚於微博與微信發文稱，「中國執法船的損失一定要記到菲律賓挑釁者的帳上」，並放話中方將「讓其付出代價」。然而該文很快遭刪除，胡錫進並未再公開評論此事。

影片流出後，中國網友熱議此起烏龍，不乏批評聲浪，稱事件「丟人現眼」，也有軍事迷指出影片中海警船員試圖用防撞球減緩衝擊，動作既危險又無效，呼籲海上行動須更加專業、避免不必要的損失。部分留言很快被刪除，相關關鍵字如「撞船」「黃岩島」短暫躍上熱搜後也被封鎖。

事實上，黃岩島黃岩島自2012年爆發危機以來，長期是中菲摩擦焦點。菲律賓方面近年多次派船進行補給與象徵性宣示，中國則以水炮、攔阻與跟監手段應對。此次碰撞事件的原因目前說法眾多，除了中國海軍與海警之間的溝通連繫有問題之外，外傳在追逐前，「南域號」已關閉自動識別系統（AIS），可能也是導致碰撞的原因之一。