軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

影／解放軍船太多竟拿「盾艦」撞小艇？　中國「兩艦互撞」黃岩島海域

軍武中心／台北報導

南海黃岩島附近海域11日發生中國兩艘艦艇相撞事件，菲律賓指一艘中國海警船在驅逐菲方船隻的過程中，不慎撞上解放軍驅逐艦。由於菲律賓和印度海軍近日首次在黃岩島海域聯合演習，並宣布建立戰略夥伴關係。因此，中國軍艦互撞事件，有可能是在執法時為了「下馬威」，操之過急而造成意外。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

從菲方公布的影片可以看到，「桂林艦」（舷號164）與海警3104艦在黃岩島東部水域，與菲國海岸防衛隊「馬格巴努亞號」(BRP Teresa Magbanua）、「蘇魯安號」（BRP Suluan）與民用補給船「帕馬馬拉卡亞號」（MV Pamamalakaya）對峙，並於驅趕「蘇魯安號」（BRP Suluan）時，一路以以水砲追擊的海警3104艦左舷艦艏直接擦撞桂林艦左舷，由於排水量7000噸級的「桂林艦」屬於大艦，高速時會有很大慣性，噸位較小的3104艦艏受損嚴重，舷號只剩104三個數字，進塢之後，有可能得切除整個艦艏。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

更值得注意的是，影片還顯示，碰船意外發生後，隸屬南海艦隊的桂林艦並未立即停船，反而繼續想衝撞菲方巡邏船，攻擊欲望非常強烈。但是，網路上出現各種討論，多半認為如果要執行「碰撞」，不應拿如此昂貴的「盾艦」，莫非是「船太多」？因為便宜耐撞的登陸艦多的是，今天的互撞事件，顯示中國海軍近年「下餃子」，可能導致艦艇水兵多半是新兵，臨戰應變的心理素質還跟不上最新裝備。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

不過，從桂林艦今天的「勇猛」衝撞，也顯示中方對菲律賓在南海的「攪事」，有不耐的跡象，而主因也與菲律賓近日聯手印度，一起在南海進行「首次」聯合巡航。印度德里級（Delhi class）驅逐艦「米梳爾號（INS Mysore D60）」、格莫爾達級（Kamorta-class）護衛艦「基爾丹號（INS Kiltan P30）」及迪帕克級（Deepak class）補給艦「沙克蒂號（INS Shakti A57）」，是在7月30日抵達馬尼拉港，隨後，雙方共同巡航。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

解放軍南部戰區也隨即證實，8月3日至4日，在南海海域展開例行巡航行動，就是針對菲律賓與印度在南海「聯合巡航」，同時批評菲律賓拉攏域外國家，攪局南海，組織所謂「聯合巡航」，破壞地區和平穩定。

與此同時，菲律賓總統小馬可仕也在4日宣布，對印度展開5天訪問，並在6日宣布雙邊關係提升到戰略夥伴層級，同時還簽署多項軍事協議。小馬可仕接受印度媒體採訪表示，若台海發生衝突，菲律賓無法置身事外，並強調需成立聯盟應對印太地區的安全威脅。

小馬可仕此番言論，隨即引發北京強烈反彈，警告「勿玩火」，雙方緊張局勢隨之升溫。隨著南海風雲的緊張，菲律賓今天又組織多艘海警船、公務船，以給漁船運補，進入黃岩島附近海域。在中方發生互撞事件後，菲律賓總統小馬科斯也再次強調，一旦台海爆發衝突，菲國無法置身事外的立場。

解放軍海軍桂林艦(舷號164)與海警3104艦因在黃岩島東部水域，與菲國海岸防衛隊「馬格巴努亞號」(BRP Teresa Magbanua）、「蘇魯安號」（BRP Suluan）與民用補給船「帕馬馬拉卡亞號」（MV Pamamalakaya）對峙，並於驅趕「蘇魯安號」（BRP Suluan）時，發生碰撞事件。海警3104艦左舷艦艏直接擦撞桂林艦左舷，自艦艏刮至艦艉。

