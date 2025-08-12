桂林艦撞船後還猛追菲艇一小時　洪湖艦接手救援「斷頭」的海警船

軍武中心／台北報導

中國海警3104艦「南域號」11日在南海黃岩島海域追逐菲律賓海警巡邏艇時，意外撞上中國海軍桂林艦（舷號164），導致海警船艦艏嚴重變形如「斷頭」。事故發生後，補給艦洪湖號（舷號906）駛抵受損的海警3104艦旁邊，進行救援。

▲▼中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

南海黃岩島一直是中國大陸與菲律賓的爭執熱區，雙方頻傳海上水砲攻擊與擦撞事件。本周一的海事意外也是如此，據菲律賓軍方發言人塔列拉（Jay Tarriela）的說法，當時菲方三艘艦艇護送補給船，為菲律賓漁民運輸物資，不料中方艦船前來驅逐，而且海警艦與海軍軍艦都有。

根據菲方釋出影片可以看到，「南域號」追擊菲律賓海防隊「蘇魯安號」(BRP Suluan,MRRV 4406)，持續以水砲攻擊，此時7000噸且航速更快的052D型「桂林號」驅逐艦，試圖以更快的航速從旁包夾，不料300噸級的蘇魯安號閃避靈活，擺脫包夾；此時「桂林號」反而橫在「南域號」前，1440噸的「南域號」煞車不及，船艏撞擊桂林艦艏左舷，前方猶如斷去一截，凹陷部分接近艦炮位置。

根據菲律賓記者Raffy Tima昨天所公布的影片可以發現，桂林艦在碰撞後，儘管前左舷有多處被撞凹、擦撞痕迹，但並沒有立即停船，反而持續高速追逐蘇魯安號巡防艇（BRP Suluan），時間長達一個小時。

至於嚴重受損且無法航行的3104海警船留在原處，隨後由共軍的補給艦洪湖號（舷號906）靠近並給予協助，另有多艘民兵船隻在淺灘以東15至25海里處進行搜救，研判當時「南域號」艦艏有人落海。

目前對於這起意外，說法眾多，除了中國海軍與海警之間的溝通連繫有問題之外，外傳在追逐前，「南域號」已關閉自動識別系統（AIS），可能也是導致碰撞的原因之一。