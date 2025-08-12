　
地方 地方焦點

台南推地震情境桌上演習　黃偉哲：平時做實、災時才能做對

▲台南市政府在安定區舉辦地震情境桌上演習，檢視跨部門災害應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府在安定區舉辦地震情境桌上演習，檢視跨部門災害應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為全面提升面對地震等複合式災害的應變能力，台南市政府12日在安定區舉辦地震情境模擬桌上演習，由內政部消防署副署長馮俊益、科長王志鵬及陽明交通大學副教授單信瑜到場指導，此次演習由市府災害防救辦公室、消防局、成大防災研究中心共同規劃，結合市府各局處、各區公所及防災夥伴參與。

▲台南市政府在安定區舉辦地震情境桌上演習，檢視跨部門災害應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

演練模擬大規模地震發生後的多種災情，包括災情通報、道路搶通、民眾疏散與收容安置等，透過三階段推演與即時處置，檢視區級應變流程與協調能力。參演人員依情境發展進行任務分派、災情彙整、物資盤點及人力調度，提升實戰應對能力。

▲台南市政府在安定區舉辦地震情境桌上演習，檢視跨部門災害應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，2024年7月丹娜絲颱風正面襲擊台南，挾帶13至16級強陣風，重創溪北地區，造成屋頂掀飛、電桿倒塌、通訊及電力中斷等災情，顯示極端氣候帶來的風險日益嚴峻。台南境內多條活動斷層，更需超前部署。他強調：「防災必須平時做實、災時才能做對。」

▲台南市政府在安定區舉辦地震情境桌上演習，檢視跨部門災害應變能力。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，本次演習著重指揮系統運作、資訊整合及資源統籌，透過情境控制與跨部門應對，不僅能檢視現行機制，更能提前發掘制度漏洞。消防局將持續推動整備強化與常態化訓練，打造更具韌性的防災體系。

