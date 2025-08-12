楊柳颱風逼近　黃偉哲前往七股西寮視察防災整備：全力守護居民

▲黃偉哲市長傍晚前往七股西寮巡視颱風防災整備，全力守護居民安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

楊柳颱風步步逼近，台南市政府12日下午4時30分將災害應變中心提升為一級開設，各單位進駐整合防救災資源，嚴陣以待，市長黃偉哲傍晚前往七股區西寮社區巡視防災整備，強調將全力守護居民安全。

黃偉哲市長表示，西寮在2025年丹娜絲颱風期間曾遭受重創，市府事後全面強化防護設施與抽水能量，務求颱風來襲時能有效發揮作用。災後第一時間，市府將西寮社區海堤加高60公分、長度600公尺，作為第一道防線，降低海水倒灌風險。此次颱風恰逢中潮期，並非大潮或百年大潮，若潮位不高，防線足以應付。針對社區積水問題，他指出，此次已提前布設3台移動式抽水機，並備妥發電機與備用電力，避免停電影響抽水作業；同時主動協助獨居長者與弱勢居民提前撤離安置，確保颱風期間人員安全。

水利局補充，丹娜絲颱風當時曾帶來5.7公尺浪高與1.02公尺暴潮位，導致排水不及。災後除完成西寮社區600公尺防洪牆加高外，也加高將軍區青鯤鯓社區西南航道400公尺堤防，並向行政院爭取17.6億元治水經費，推動七股潟湖沙洲復育、大寮排水整治、防潮閘門及抽水設備改善等計畫，全面提升沿海防洪與抗災韌性。

市府提醒，市民應持續關注氣象資訊並提高警覺，如遇緊急狀況，可撥打1999或119求助；市府官網與「台南水情即時通」將即時更新訊息，請多加利用。