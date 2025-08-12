楊柳明天清晨觸陸、傍晚台南出海　最快周四解除海陸警

▲楊柳颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

楊柳颱風持續朝台灣接近，且強度增強，警戒範圍已擴大為10縣市，未來可能再擴及至苗栗以南、花東地區。中央氣象署預估，楊柳將在明天清晨觸陸，中午前後從台東登陸，傍晚從台南一帶出海，初估可能在周四清晨解除海上陸上警報。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今天下午5時中心位置在台東的東南東方約500公里之處，以每小時25轉28公里速度，向西北西轉西北進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署資深預報員朱美霖表示，隨著楊柳颱風逐漸接近，陸上警戒範圍擴大，且過去一段時間強度增強，近中心最大風速從每秒33公尺增強至35公尺 ，未來24小時將往西北西快速移動，接近台灣東南方近海，陸上警戒範圍可能擴大到苗栗以南、花東地區，主要影響範圍則以雲林以南、花東為主。

她指出，楊柳颱風未來移動快速，預計明天清晨觸陸，中午前後從台東登陸，中午至下午通過台灣，傍晚從台南附近出海，周四凌晨從金門往中國大陸移動，強度也隨之減弱，初估可能在周四清晨同時解除海上及陸上警報。

朱美霖表示，楊柳颱風外圍雲系已經進入雷達觀測範圍，今天晚間逐漸為大台北、東北部帶來間歇雨勢，深夜到凌晨東北部及東半部也會出現降雨，明天上午至下午東半部及高屏地區雨勢明顯，下午至晚間花東、南台灣及澎湖有短延時強降雨機率。

她也說，今晚到明天凌晨東半部風力逐漸增強，明天上午花東、恆春半島、蘭嶼及綠島風力明顯，西半部沿海空曠地也有較強陣風，下半天全台各地都有強勁風勢。

▲▼楊柳颱風影響。（圖／氣象署提供）



