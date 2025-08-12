　
公益 公益 互助 溫馨

天后孫燕姿為國泰世華「大樹計畫」公益獻聲　助偏鄉學童站上世界舞台

▲▼國泰世華銀行基金會,大樹計畫,偏鄉學童。（圖／國泰世華銀行基金會提供）

▲國泰世華銀行今年特別邀請華語樂壇天后孫燕姿，為國泰世華銀行基金會的「大樹計畫」公益募款影片配音，號召社會大眾一同支持偏鄉學童，讓學童實踐夢想。

圖、文／國泰世華銀行基金會提供

國泰世華銀行基金會發起「大樹計畫」21年來，秉持為偏鄉弱勢學童鋪設求學之路的使命，已幫助超過30萬名學子，總捐助金額達新台幣3.2億元，更獲得不少演藝圈天王天后肯定，陸續為「大樹計畫」公益影片獻聲，盼透過她溫暖且充滿力量的聲線，號召社會大眾公益捐款，與國泰世華銀行基金會一同支持偏鄉學童，讓他們有機會站上世界舞台，實踐夢想。

「大樹計畫」聚焦平等受教、公眾合力、多元培力3大目標，除了挹注學童的獎助學金之外，也贊助全台多所偏鄉學校發展體育、藝術、音樂等多元特色教育，及各項訓練賽事費用，包含足球、籃球、柔道、射箭等，鼓勵學童勇敢追逐夢想。

今年國泰世華冠名贊助孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會高雄場，將於8月16日、17日登場，蒞臨國泰世華銀行在高雄巨蛋攤位的民眾，有機會獲得限量紀念吊飾。

※國泰世華銀行基金會《大樹計畫》捐款網址：https://is.gd/4Y2U07
※國泰世華銀行基金會《大樹計畫》形象影片：https://youtu.be/RnoJ85op1mU
 

