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少足頂尖對決！第15屆「國泰世華旭村盃足球賽」精彩完賽

▲▼國泰世華旭村盃足球賽,台東,國泰世華銀行基金會。（圖／國泰世華提供）

▲「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」連續第15年在台東盛大開踢！國泰世華銀行基金會董事長李明賢親自到場，感受少年足球的魅力。（圖／國泰世華提供，下同）

生活中心／綜合報導

「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」連續第15年在台東盛大開踢！台東縣縣長饒慶鈴、台東縣教育處長蔡美瑤，中華民國足球協會副理事長趙榮瑞、王筱薰，及國泰世華銀行基金會董事長李明賢均親自到場，感受少年足球的魅力。今年共吸引36支來自全臺的頂尖隊伍參賽，包含24支男生組及12支女生組隊伍，超過600名小球員，以及家長、志工等，總計數千人共襄盛舉。經歷為期4天、超過100場的激烈競賽後，本屆賽事於1月25日圓滿落幕，由新竹銀河射手足球俱樂部抱回男生最高等級鯨魚組冠軍、南投縣水里國小勇奪女生最高等級曼波魚組冠軍，精湛球技充分展現了基層體育的活力。

▲▼國泰世華旭村盃足球賽,台東,國泰世華銀行基金會。（圖／國泰世華提供）

▲全國少足頂尖對決！第15屆「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」今年共吸引36支來自全台的隊伍齊聚台東豐里國小切磋球技，最後由新竹銀河射手足球俱樂部抱回男生最高等級鯨魚組冠軍寶座。

▲▼國泰世華旭村盃足球賽,台東,國泰世華銀行基金會。（圖／國泰世華提供）

▲全國少足頂尖對決！第15屆「國泰世華旭村盃全國少年足球邀請賽」今年共吸引36支來自全台的隊伍齊聚台東豐里國小切磋球技，由南投縣水里國小勇奪女生最高等級曼波魚組冠軍。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示：「投入公益領域20多年來，觀察到不少孩子雖擁有獨特的天份，卻因環境艱困而缺乏自信。國泰世華銀行基金會樂於扮演孩子們背後的推手，希望藉由旭村盃等體育賽事，為孩子們養成自律與團隊合作的精神，最重要的是，幫助孩子們找回信心與夢想，在競技中發掘潛力，為人生開創更廣闊的可能性！」

▲▼國泰世華旭村盃足球賽,台東,國泰世華銀行基金會。（圖／國泰世華提供）

▲臺灣足壇明日之星、即將赴日本神奈川縣東海大學足球隊報到的高靖航，獲頒本屆「旭村盃楷模獎」。

「國泰世華旭村盃」採行少有的「不分級賽制」，各地校隊、足球俱樂部隊伍皆能報名參賽，讓更多喜愛足球的小學生們能夠有同場競技的機會，為少年足壇最重要的圓夢殿堂之一。本屆獲頒「旭村盃楷模獎」的高靖航、孫恩祈，兩人都曾是「國泰世華旭村盃」的場上健將。即將赴日本神奈川縣東海大學足球隊報到的高靖航，以及大學一年級時便入選U20國家代表隊的孫恩祈，兩位臺灣足壇明日之星特別親自到台東領獎，鼓勵場上小球員們「踢下去，就對了」，勇敢往夢想前行。

▲▼國泰世華旭村盃足球賽,台東,國泰世華銀行基金會。（圖／國泰世華提供）

▲大學一年級便入選U20國家代表隊的孫恩祈，獲頒本屆「旭村盃楷模獎」。

作為少年足球的頂尖舞台，「國泰世華旭村盃」賽事規劃更展現了對於「永續發展」的堅持。樹立台灣環保球賽標竿，落實打造「無痕球場」，競賽期間全面使用環保餐具，所有參賽成員、家長及志工均不使用寶特瓶、一次性便當盒等，同時必須維持環境整潔，實施垃圾、廚餘分類。此外，以豐里國小校內因受颱風侵襲所吹落的龍柏樹枝，製成本屆的獎牌，結合惜物教育和環保觀念，讓每一份榮耀別具意義。

▲▼國泰世華旭村盃足球賽,台東,國泰世華銀行基金會。（圖／國泰世華提供）

▲「國泰世華旭村盃」採行少有的「不分級賽制」，各地校隊、足球俱樂部隊伍皆能報名參賽，讓更多喜愛足球的小學生們能夠有同場競技的機會，為少年足壇最重要的圓夢殿堂之一。

秉持「讓幼苗長成大樹」的信念，國泰世華銀行基金會自2004年開辦《大樹計畫》至今，已連續21年扶助弱勢學童就學，並致力推廣體育、藝術、音樂等多元特色教育；8年來亦全力支持旭村盃，贊助球賽經費，積極提升賽事能見度，以喚起社會大眾對基層運動的關注。今年，國泰世華銀行基金會更首度邀請亞洲天后aMEI為《大樹計畫》公益影片獻聲，以溫暖而深富感染力的聲音，號召大眾響應捐款行列，一同照亮偏鄉孩童的夢想之路。即日起至3月14日，單筆捐款《大樹計畫》200元以上者，就有機會抽中aMEI「ASMeiR MAXXX演唱會」限量周邊好禮，盼助幼苗長成大樹，在世界舞台看見台灣囡仔。

圖片由國泰世華銀行基金會提供

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