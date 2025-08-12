「南京照相館」延長上映　不甩仇日質疑

▲南京照相館。（圖／翻攝微博）



文／中央社

中國對日抗戰電影「南京照相館」取材自南京大屠殺，累計票房達人民幣22.8億元（約新台幣95億元）。電影官方微博今天宣布，南京照相館上映時間延長至9月24日。

電影官方微博12日宣布，南京照相館上映時間延長至9月24日，強調「購票傳遞真相」。據貓眼專業版12日最新統計資料，南京照相館從7月25日上映迄今，累計票房達22.8億元，累計觀影人次6437.1萬人次，排片占比28.7%。

中國大力宣傳「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」，在暑假檔期間推出多部愛國題材電影。南京照相館取材自南京大屠殺，內容提及日軍罪證影像如何被留下，宣傳主打「每一個中國人都不會忘記」。

南京照相館上映後，中國江蘇蘇州在7月31日發生日本母子在地鐵站遇襲事件，母親受傷後被送醫治療。在中國擴大紀念抗日戰爭期間，南京照相館等對日抗戰題材也掀起煽動對日仇恨、仇恨教育等討論。

愛國題材電影容不下負面評論。部分民眾在看完南京照相館後，於社群留下負面意見，點出劇情鬆散、主線不明、影片節奏等問題，中國官媒立刻跳出來制止「網暴」行為。

環球網7月底發布社評表示，電影藝術可以有正常的討論或批評，不過堅決反對藉此進行網路暴力，尤其是在中國人民抗日戰爭勝利80週年重大歷史節點上，將銘記歷史污名化為仇恨教育，這不僅扭曲觀眾對影片的真實評價，也嚴重干擾影視市場健康發展，「更是詆毀了我國新時代的新發展和新成就」。