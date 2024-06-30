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大陸 大陸焦點 特派現場

中國網路出現仇日言論　網易、抖音展開整治

▲蘇州日本人學校。（圖／翻攝自百度百科）

▲蘇州日本人學校發生砍人案。（圖／翻攝自百度百科）

文／中央社台北30日電

中國江蘇省蘇州市日本學校校車隨車人員胡友平，日前因阻止暴力攻擊不幸重傷離世。中國社群平台上仇日、鼓動民族主義的言論被檢討，網易、抖音接連公告，表示對問題帳號禁言或封禁。

中國民間的仇日情緒隨中日外交關係的好壞而收斂或放大。過去幾個月，更有許多來源不同、內容類似的短影音指出，中國重點城市有35所日本人所建的學校，「不准中國籍學生就讀」，連「保安、保潔人員都必須由日本人來擔任」，還說學校保安嚴密又神秘，將這些學校與「培養間諜」聯想。

這些短影音的留言主要是「趕出去」、「隱性侵略」、「不知他們在幹啥」等。在蘇州攻擊事件發生後，這類影片有些已被刪除，有的被限制流量。

▲胡友平勇救日本母子遭刺數刀，搶救數日不治。（圖／翻攝自微博）

▲▼蘇州女子胡友平勇救日本母子遭刺數刀，搶救數日不治。（圖／翻攝自微博）

陸媒財新網報導，24日下午在蘇州高新區一公車站發生一起持刀傷人事件，共有3人受傷，犯罪嫌疑人是近期從外地到蘇州的無業男性，當場被抓獲。

當時受傷的3人中，2人為日本籍母子，另一名重傷者是中國籍的胡友平，她是蘇州日本人學校校車的隨車人員，因重傷在26日離世。蘇州市政府追授其「蘇州市見義勇為模範」稱號，日本駐中國大使館則在28日為胡友平降半旗。

這起事件後，入口網站網易29日公告，有個別用戶借機煽動極端民族主義情緒，歪曲甚至編造內容發表不當言論。例如，宣揚「抗日鋤奸」，鼓噪成立「當代義和團」；散布質疑蘇州救人犧牲的校車隨車人員「是日本特務」等詆毀言論；泡製「最好全日本沉島，早日種族滅絕」等極端民粹主義言論。

公告說，平台立即展開專項巡查，對相關事件內容中有過度解讀，發布宣揚群體仇恨、挑動民族情緒的極端言論等現象的用戶進行處置，對該事件中各類極端有害言論及問題帳號進行了禁言或封禁的處置。

抖音官方帳號「抖音黑板報」30日也發布，胡友平離世引起公眾深切關注，平台對上述這類極端和錯誤言論嚴厲處置。

有網友指出，中國大陸的內容平台和社交媒體是極端民族和民粹主義言論的重災區。長久以來，基於流量考量，「這些平台對相關內容不無縱容，甚至有樂見其成的意思」，盼有更多平台跟進網易的清理行動。（編輯：張淑伶/謝怡璇）1130630

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