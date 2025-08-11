票房破22億！「南京照相館」取材日軍真實罪證　破陸暑期歷史片紀錄

記者任以芳／綜合報導

大陸多家影視平台統計，截至8月9日，電影《南京照相館》在2025年暑期檔票房已突破22億元人民幣，刷新大陸影史暑期檔歷史題材影片票房紀錄。影片取材自南京大屠殺期間日軍真實罪證影像，圍繞「日軍罪證照片」展開敘事，將歷史底片化為鮮活的視覺證詞，揭示了影像背後的生死考驗與民族抗爭。

▲ 南京照相館票房破22億人民幣 （換算90億台幣）。（圖／翻攝 南京照相館）

《澎湃新聞》報導指出，《南京照相館》由大陸演員劉昊然、王傳君、高葉、王驍主演，於7月25日全大陸公映。影片根據真實史料，講述了南京淪陷期間，一群普通市民與攝影工作者在日軍暴行下，冒死保存、傳遞日軍罪證照片的過程。

這群普通市民沒有武器，卻以膠片作為「子彈」，用影像記錄下鐵證，最終使這批照片在國際上曝光，成為昭示侵略罪行、捍衛民族尊嚴的重要證據。

影片公映後，不僅因劇情張力與演員精湛表演獲得好評，更因其真實的歷史背景引發觀眾深刻共鳴。在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年的重要時刻，《南京照相館》以影像「再現」歷史，讓觀眾直面那段慘痛卻不能遺忘的歲月，許多大陸民眾進入觀看影片後，痛哭失聲，走出戲院後，久久無法心情。

▲ 《南京照相館》影片改編真實史料。（圖／翻攝 南京照相館）

南京大屠殺歷史發生於1937年12月13日，侵華日軍攻陷南京，隨後展開長達六週的血腥屠殺。據中國和國際多方史料記載，30萬以上平民與放下武器的士兵慘遭殺害，大量婦女遭到凌辱，城市被大規模焚毀。

當時，極少數西方傳教士、記者及中國攝影人員秘密拍攝並保存下日軍暴行的影像資料，這些珍貴底片後來成為國際軍事法庭審判的重要罪證。。正如影片中所呈現的，歷史不該被塵封，真相必須被傳遞。

電影《南京照相館》正是以這批歷史照片的誕生與流傳為創作核心，讓觀眾透過鏡頭看到在槍口與屠刀下，那些不屈不撓的影像見證人。正如影片中所呈現的，歷史不該被塵封，真相必須被傳遞。這部影片以感性與理性交織的方式，提醒世人和平的可貴與守護的責任，這既是對歷史的致敬，也是對未來的叩問。

電影尺度極大，也被外界質疑小孩能看嗎？女主角高葉高葉則引用導演申奧的話說，太小的觀眾現在不能來看也沒關係：「電影就在那裡，可以等著他們長大。」

今年是抗日80週年，除了電影《南京照相館》，大陸也有多部以抗戰為題材的影視作品也將陸續與觀眾見面。《東極島》已於8月8日上映，《山河為證》與《731》則分別定檔於8月15日和9月18日公映。這些作品以不同的時空背景與人物視角，呈現了抗戰時期的民族悲壯與人民不屈，為紀念活動增添了多元文化內涵。

▼ 大陸《南京照相館》等一系列抗戰電影上映 。（圖／翻攝 澎湃新聞）