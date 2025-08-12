屏科大高齡「負重水袋」亮相博覽會　推動老幼共榮USR成果

▲屏科大參與高齡健康博覽會展現USR實踐成果。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

在第二屆高齡健康博覽會現場，屏科大休閒運動健康系蘇蕙芬教授團隊以《老幼共榮、幸福陪伴》計畫吸引眾人目光，從高齡運動、營養食譜到財產安全管理，全方位展現跨域USR成果。首次曝光的「負重水袋訓練模組」更讓民眾親身體驗，感受高齡友善的創新溫度。

屏東科技大學休閒運動健康系蘇蕙芬教授率領的《老幼共榮、幸福陪伴－共創永續安心家園》USR計畫，受教育部邀請參加第二屆高齡健康博覽會，與來自全國產官學界夥伴分享高齡照護與世代共融的最新成果。本屆博覽會以「再青春」為主題，規劃六大展區，集結350家指標廠商、1200個展位，現場人潮絡繹不絕。

她表示，大學不只是教學與研究的場域，更是推動地方創新與社區轉型的重要力量。本次展出涵蓋「高齡負重水袋訓練模組」、「高齡友善運動場域安全檢核手冊」、「高齡軟質營養食譜」、「高齡財產安全管理手冊」及「老幼共學活動設計」等成果。首次公開的負重水袋訓練模組以創新設計吸引眾多參觀者體驗，不少民眾直呼「有趣又實用」。

該計畫以「老幼共榮、幸福陪伴」為核心，結合校內六大系所與研究單位，推動「老幼動動」、「老幼食代」、「老幼知能轉譯」及「老幼幸福陪伴」四大行動方案，從運動、飲食、知識到情感，全方位關照老幼族群的健康與生活尊嚴。

展區除靜態成果展示外，也設有互動體驗區，讓民眾親身感受水袋不穩定水流對核心與平衡的訓練效果。屏科大團隊希望透過這次展出，拋出一個社會思考：高齡生活，能否更有尊嚴與溫度？世代之間，能否跨越隔閡、實現理解與共榮？

屏科大承諾，未來將持續深耕在地，推動高齡健康教育與照護模式的系統化與在地化，成為實踐型大學典範，讓「高齡友善」真正落實於生活的每個細節。