從一隻鴞開始！屏科大聯手遠雄人壽...翻轉農村保育想像

▲屏科大野保所與遠雄人壽攜手推動「守護億隻鴞」行動計畫。（圖／屏科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

為因應生物多樣性快速流失與農村棲地破碎化的挑戰，國立屏東科技大學野生動物保育研究所自2021年起，與遠雄人壽共同推動「守護億隻鴞」行動計畫。今（11）日雙方於屏科大舉行成果發表會，由校長張金龍與遠雄人壽總經理趙學欣共同主持，展示近五年來跨域合作推動農村生態保育的豐碩成果。

此計畫以貓頭鷹為指標物種，透過巢箱設置、生態調查與友善農業實踐，促進猛禽與農業環境共存。計畫執行期間，已於屏東高樹、臺南東山、臺中霧峰等農田設置逾百座人工巢箱，成功記錄53處繁殖案例，其中多處地點更已連續四年穩定繁殖，顯示巢箱設置與棲地管理已產生良好成效。

除生態現地作業外，屏科大團隊亦結合教育與社區行動，辦理多場講座與體驗課程，設計繪本教材《當你成為一隻貓頭鷹》、《猛禽與農業共存》等，推廣至中小學校園及農村社群，擴大保育意識。學生藉由參與計畫，深入了解企業ESG、USR理念，並強化跨領域實務能力，展現大學社會責任的行動價值。

遠雄人壽亦積極響應參與，逾百位企業志工投入巢箱彩繪、田野巡查與基地參訪，並支持無毒農產採購，將保育理念落實至日常生活與企業文化。此計畫亦榮獲第六屆《遠見雜誌》USR大學社會責任評比「生態共好組－楷模獎」，肯定學術與產業協力守護生態的卓越貢獻。

目前計畫已邁入第5年，由野保所洪孝宇助理教授與農學院博士生林惠珊接棒主責，持續深化田野復育與社區溝通，讓貓頭鷹不僅成為農村保育的象徵，也凝聚起更多人對永續農業與自然共生的認同與實踐。透過一隻鴞的故事，翻轉了過去對農村僅以生產為核心的思維，也串連起更多守護環境的堅持與希望。