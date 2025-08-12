　
    • 　
>
國際

造勢遭2槍爆頭！哥倫比亞總統參選人搶救2個月身亡　年僅39歲

▲哥倫比亞總統候選人遭槍擊。（圖／翻攝自X）

▲ 烏里韋在競選造勢中遭槍擊身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

哥倫比亞參議員、總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）於當地時間11日凌晨1時56分逝世，享年39歲。這名右翼反對黨政治新星6月7日在首都波哥大一場競選活動中，頭部遭槍手近距離連開2槍，2個月來經過多次手術搶救仍不治身亡，其靈柩當天稍晚運抵國會舉行追悼會，遺孀等家人均出席，現場一片哀戚。

《路透》報導，負責治療的聖塔菲基金會（Santa Fe Foundation）醫院周末表示，烏里韋因中樞神經系統出血導致病情惡化。他的妻子塔拉索納（Maria Claudia Tarazona）透過社群媒體發布死訊，哀傷寫道，「我請求上帝指引我如何學會過沒有你的生活，我一生的摯愛，請安息，我會照顧好我們的孩子。」

這起暗殺被視為哥倫比亞近20年來最嚴重的政治暴力事件，喚起人們對1980、90年代動盪歲月的記憶，當時曾有4名總統候選人在不同攻擊事件中遇害，外界普遍歸咎於毒品集團所為。

總統裴卓（Gustavo Petro）也發文哀悼，「每有一名哥倫比亞人遇害，都是哥倫比亞與生命的挫敗」，強調應深入調查，有關當局將與國際專家合作，待時機成熟再向外界公開案情。

目前已有6名嫌犯被捕，包括檢察總長辦公室指稱在麥德林（Medellin）會面策劃這起行動的2名男子；另有一名15歲少年被控執行槍擊，案發後數小時內便落網。根據《路透》獨立查證的畫面，這名少年被捕時高喊自己受雇於當地毒販。

國防部長桑切斯（Pedro Sanchez）11日誓言追氣幕後主使，在X平台上表示，「我們不會允許暴力分子恐嚇或壓制民主所需的政治聲音。」國防部已懸賞30億披索（約74萬美元）徵求線索，美國、英國及阿拉伯聯合大公國均參與協助調查。

▲▼哥倫比亞參議員、總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）遭槍擊，搶救2個月不治。（圖／路透）

▲ 烏里韋靈柩11日移靈至國會供眾人瞻仰。（圖／路透）

烏里韋之死為這個政治世家再添悲劇色彩，他的母親、知名記者黛安娜．圖爾拜（Diana Turbay）於1991年遭麥德林毒品集團綁架，在一起失敗的救援行動中喪生，該集團由毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）領導。

烏里韋身為右翼民主中心黨（Democratic Center）國會議員，以銳利批評左翼裴卓政府著稱，政治生涯快速崛起。遇害當天他才在社群媒體發布影片，呼籲尊重三權分立，並反對裴卓推動的勞工改革法案公投。他也批評裴卓對石油產業的限制，承諾提出吸引投資並給予企業法律保障的計畫。

他在25歲那年當選波哥大市議員，成為時任首都市長裴卓的主要反對者，批評其垃圾管理與社會計畫政策。2022年立法選舉中，他領銜民主中心黨參議院候選人名單。槍擊案發生後，他在參議院的座位一直覆蓋著哥倫比亞國旗，身後留下妻子、兒子、繼女，以及父親和姊妹。

烏里韋家族政治背景深厚，外祖父圖爾拜（Julio Cesar Turbay）於1978至1982年擔任總統，祖父埃查瓦里亞（Rodrigo Uribe Echavarria）曾領導自由黨（Liberal Party），並協助巴爾加斯（Virgilio Barco）成功當選1986年總統。

哥倫比亞烏里韋政治暗殺哀悼

