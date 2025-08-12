來台旅客「比疫情前少400萬人」！網點國旅3問題：外國人也不來

▲台灣人喜歡出國勝過國旅。（示意圖／資料圖）



記者施怡妏／綜合報導

國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，財經作家阿格力好奇，大家寧願花錢出國玩，也不願意國旅，就連來台灣旅遊的外國人也變少了，好奇主因是什麼？貼文掀起討論，許多網友認為住宿貴是最大的主因，但也有人指出，「貴就算了，重點是沒那個價值。」

根據交通部觀光署資料，來台灣旅遊的旅客，2024年是785萬人次，2023年是648萬人次，雖然數字增高，但是跟疫情前的2019年比起來，卻少了400萬人次。資料顯示，2015年到2019前來台旅遊人次都維持在100萬左右，但現在疫情解封，旅遊人次卻沒有跟著回來。

財經專家阿格力在臉書發文，「有錢國旅，沒錢的出國玩？台灣旅日一年高達600萬人次，外國人來台也減少。你們覺得主因是什麼？住宿費？服務？行程規劃？」

貼文曝光，網友點出3問題，住宿費太貴、缺乏特色、交通不便。網友紛紛抱怨，「一樣的夜市，一樣的老街，一樣糟糕的交通，一樣昂貴的住宿，國旅只是換個縣市看罷了，還不如出國」、「台灣的旅遊品質，住宿價格跟不上價值，又加上連假大家都開車去玩，造成時間成本提高」、「住宿費，塞車，吃的沒特色，都差不多的東西」、「住宿費太昂貴絕對是主因之一，只要在國旅住3天以上。當凱子的差額幾乎就可買機票出國玩了」、「台北人去墾丁至少要花4小時，不如去沖繩」。

也有網友認為，價格變貴，但是品質卻沒有跟上，「台灣的旅遊品質，住宿價格跟不上價值」、「日本現在也很貴，問題是價值沒跟上，台灣玩又貴又不值得，日本玩貴但物超所值」、「最主要是國外看、吃、玩、住的都是有『新鮮感』的，不是日常每天幾乎都一樣的模式」。