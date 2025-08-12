鄭麗君回應20+N關稅　胡采蘋仍有「3問題」：沒聽到還滿遺憾

▲行政院召開「美國對等關稅相關議題及產業支持方案」說明記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

行政院11日舉行臨時記者會，由副院長鄭麗君親上火線回應「20＋N」關稅議題。看完之後，財經網美胡采蘋就直呼，比上上週五多了不少資訊，譬如美國對台灣的平均關稅是3.3%，若疊加20%後變成23.3%，但這只是平均數，對各產業衝擊不同，也需與競爭對手國稅率比較。

胡采蘋在粉專「Emmy追劇時間」發文，她認為，這場記者會若在上週一舉行，對釐清情況更有幫助，尤其美方以已談成國家的條件提給台灣，導致談判內容隨時可能變動，「目前談判團隊如果公開了特定產業的談判條件，到最後又有變動，這是很不好的情況。」

至於是否承諾投資金額，鄭麗君回應聽來像是美方要求台灣電子業投資，並需與232調查一併討論，這塊談判也相當棘手，「感覺也是很硬的一塊。」

但胡采蘋也坦言，其實她並沒有聽到自己最想知道的「卡關產業」、「四大利益關卡」及「談判策略Plan A、Plan B」，不過仍認為這是整個關稅談判以來，第一次真正說明一些事情的會議，「也希望未來能在有重大進展時，儘快召開類似的線上說明。」

最後她強調，對大眾說明這件事是非常重要的，「畢竟台灣是一個經濟大國，懂經貿、懂產業的人口恐怕有個幾百萬人，這種溝通對民眾還是非常重要的。」