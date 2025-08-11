　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Siri大改版即將上線！一句話就能叫車、購物、回留言

▲▼siri。（圖／Apple）

▲蘋果測試新版Siri。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

根據《彭博》科技記者古爾曼（Mark Gurman）報導，蘋果正與多款第三方應用程式合作測試全新版本的Siri，包括Uber、Threads、Amazon、YouTube、Facebook、WhatsApp，以及部分遊戲，同時也在自家應用如郵件、訊息等進行測試。

根據蘋果示範，未來用戶可直接詢問Siri「媽媽的航班與午餐預訂狀況」，系統將自動從郵件與訊息中抓取資訊回覆。新版Siri強調更佳的個人情境理解、螢幕內容辨識，以及更深入的單一App操控，並憑藉「Apple Intelligence」與升級版 App Intents系統驅動，適用於iPhone、iPad、Mac，以及Vision Pro。

古爾曼在最新《Power On》專欄指出，升級後的App Intents可讓使用者單靠語音在App內完成操作，例如搜尋特定照片後立即編輯並傳送、在Instagram上留言、瀏覽購物App並將商品加入購物車，甚至登入服務，全程不必觸碰螢幕。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前表示，公司在打造更個人化Siri上「進展順利」，並確認新功能預計2026年春季於美國率先上線，可能隨iOS 26.4、iPadOS 26.4、macOS 26.4及visionOS 26.4一併推出，但初期不會全面開放至所有國家。

另據報導，蘋果考慮在銀行與健康類App限制或停用部分新功能，以避免測試中曾出現的重大錯誤。古爾曼認為，若新版Siri運作順利，將有望實現蘋果十多年前對語音助理的願景。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 6931 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
8歲陸童當「榜一大姐」！　家長崩潰：戶頭剩50塊錢
快訊／沈玉琳再發聲！ 　曝轉院內幕
韓國知名飯店春光外洩！女客「裸體泡桑拿」全看光
楊柳來勢洶洶！粉專曝「各國最新預測路徑」
快訊／TPBL選秀狀元出爐　攻城獅挑中劉丞勳
重訊待宣布　上曜8月12日起暫停交易
楊柳要來了！一票南部人怕爆哀號：才剛看到太陽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Siri大改版即將上線！一句話就能叫車、購物、回留言

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

17歲女遭撞死！遺體相驗父崩潰大哭　家屬見司機現身怒喊：跪下

大聲古早味零食ASMR　JYP：現在賣這個肯定沒人要吃XD

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

伊能靜交往秦昊13年　堅持「不在他面前換衣服」

新娘弟身穿白紗！新郎轉頭遭擁抱強吻XD

Siri大改版即將上線！一句話就能叫車、購物、回留言

昱台國際上半年EPS1.37元　下半年估可在東南亞市場發揮在地優勢

張競／3104艦進塢得切除艦艏　南海軍艦互撞是觀察戰損修護的時機

「正妹女大生」閃電進軍拍AV！　達人讚：笑容100分

BMW「新年式1系列」官網上架！售價不變、高階車型配備升級

楊柳颱風逼近！　黃偉哲緊急召開防颱會議籲市民提早防範

快訊／沈玉琳突發聲揭病況「高強度化療中」！ 　三總轉院台大內幕曝

密集恐懼慎入！上萬燕子停滿旗山老街電線　居民：沒看過那麼多

清心福全聯名變種吉娃娃推新周邊　有萌梗黑T、 行李箱貼

幕後／無視盧秀燕「考慮不選黨魁」消息　朱立倫內部會議堅持交棒

台中海洋館8/21試營運！2公共藝術品先看　鄰近景點一次收

【家暴男北車動粗】雨傘狂毆、當街拖妻！熱心民眾圍上錄影蒐證

3C家電熱門新聞

輝達顯卡無預警單賣！　網怒轟「台灣商家」就是最大黃牛

iPhone 17發表會日期曝光！

TAA國際HI-END音響展搶先看！

Siri大改版將支援更多第三方App

LINE宣布11月起將封鎖舊機型傳訊功能

Sony RX1R III登場

iPhone螢幕玻璃全面「美國製造」

Google最新彩蛋「能抓151隻寶可夢」　1步驟超重要！

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

FB上互搜就變...「建議好友」？

供應鏈：新一代iPhone XR將搭雙鏡頭　

剛宣布停產！Chromecast爆全球災情

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

保證不打結！耳機「8字收線法」

更多熱門

相關新聞

瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！當場遭戳痛處落淚　

瑤瑤砲轟Apple「想靠嫁給牙醫上岸」！當場遭戳痛處落淚　

「演藝圈姊妹花」Apple、瑤瑤日前在節目上玩「玻璃心大挑戰」，沒想到兩人毫不留情，互相攻擊彼此弱點，Apple開嗆妹妹說：「你窮的只剩下錢，狗也是別人的，妳還有什麼？」瑤瑤聽到瞬間紅了眼眶，當場走心落淚說：「完蛋，講到狗我想哭！」超火爆場面讓網友看了直呼：「為了節目效果太拼了吧！」

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動

女子結帳做「這行為」！店員回應超暖心...網感動

庫克「大師級手段」拯救蘋果　華爾街狂讚

庫克「大師級手段」拯救蘋果　華爾街狂讚

大學選「1科系」後悔了！他讀4年超迷惘

大學選「1科系」後悔了！他讀4年超迷惘

他抽到客家幣「拿去買黃金」！全場讚爆了

他抽到客家幣「拿去買黃金」！全場讚爆了

關鍵字：

siriAppleIntelligenceApple蘋果TimCook庫克UberYouTubeThreadsAmazon

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊柳衝向台灣影響時間提前了！

知名美妝部落客荔枝兒離世

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

楊柳颱風「周三最有感」　5地區強風大雨

美妝部落客Liz 36歲離世！無名小站起家

楊柳加速又南修！　最新動向曝

台北有望颱風假？8縣市暴風侵襲率破8成

黃國昌表態選新北市長　藍：黨內人才濟濟

荔枝兒最後身影！　貼心幽默「教眼鏡妝」網淚崩

楊柳直撲台灣恐「一箭穿心」！最劇烈風雨時程曝

彰化女童舌頭、咽喉消失　高大成分析原因

17歲女搭車返家遇死劫　家屬暴怒痛毆計程車運將

楊柳直撲台灣！粉專點名這些地區「12小時強風大雨」

楊柳逼近又變強！11縣市暴風侵襲率破7成

Costco也要搶工程師！年薪破670萬還不用賣肝

更多

最夯影音

更多

【新郎婚禮喝醉大爆哭】抱著爸爸告白超爆笑

【電鍋冷知識】鍋蓋架居然可以換邊放！

【父痛失愛女】相驗崩潰大哭！家屬暴怒痛毆司機

【纜繩突斷裂】俄渡假村遊客集體墜湖！　紛紛重摔+座椅殘骸四散

【返家遇死劫】中和17歲女遭撞拋飛車外！　父痛哭認屍癱坐在地

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面