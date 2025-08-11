Siri大改版即將上線！一句話就能叫車、購物、回留言

▲蘋果測試新版Siri。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

根據《彭博》科技記者古爾曼（Mark Gurman）報導，蘋果正與多款第三方應用程式合作測試全新版本的Siri，包括Uber、Threads、Amazon、YouTube、Facebook、WhatsApp，以及部分遊戲，同時也在自家應用如郵件、訊息等進行測試。

根據蘋果示範，未來用戶可直接詢問Siri「媽媽的航班與午餐預訂狀況」，系統將自動從郵件與訊息中抓取資訊回覆。新版Siri強調更佳的個人情境理解、螢幕內容辨識，以及更深入的單一App操控，並憑藉「Apple Intelligence」與升級版 App Intents系統驅動，適用於iPhone、iPad、Mac，以及Vision Pro。

古爾曼在最新《Power On》專欄指出，升級後的App Intents可讓使用者單靠語音在App內完成操作，例如搜尋特定照片後立即編輯並傳送、在Instagram上留言、瀏覽購物App並將商品加入購物車，甚至登入服務，全程不必觸碰螢幕。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前表示，公司在打造更個人化Siri上「進展順利」，並確認新功能預計2026年春季於美國率先上線，可能隨iOS 26.4、iPadOS 26.4、macOS 26.4及visionOS 26.4一併推出，但初期不會全面開放至所有國家。

另據報導，蘋果考慮在銀行與健康類App限制或停用部分新功能，以避免測試中曾出現的重大錯誤。古爾曼認為，若新版Siri運作順利，將有望實現蘋果十多年前對語音助理的願景。