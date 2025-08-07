　
生活

他抽到客家幣「拿去買黃金」照片曝！全場讚爆了：有夠聰明

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

數位客家幣日前獎號出爐，有25萬多人中獎，可於1500間特約店家使用，能購買伴手禮、食宿等等。就有網友分享自己用客家幣買了一樣東西，引來全場驚呼讚嘆，「太酷了！竟然還可以這樣用」、「有遠見，好主意」、「原來可以買金子啊」、「有夠聰明！我也要去買金豆。」

原PO在Threads發文，「謝謝客家幣讓我入手小金豆！雖然才0.1錢」，文中附上小金豆的照片，並透露有配合客家幣的銀樓只有兩、三間，他是在雲林的配合店家購買的。

他也在留言處補充，建議可以先打電話到銀樓確認自己想要的規格，「我在金順興買沒有工錢，金額是當日當店金價12350x0.1錢=1235$，留言有人分享在新竹買1g的3700$，都是可以參考購買的規格喔！」

▲▼ 。（圖／原PO授權引用）

▲原PO用客家幣買小金豆。（圖／原PO授權引用）

看到有人留言說，「買這個真的有夠客家XD」。原PO也笑回，「怎麼花都是一千，覺得比起吃吃喝喝，有別的選擇很棒。」其中，有網友好奇買金豆是否能增值？原PO解釋道，「幅度不大，金價13000跟12000，以這個重量來看只差100元，我主要換來平攤我其他金塊的工錢」，其實拿去買其他金飾也划算，「等於少掉工錢的意思。」

貼文引來許多人紛紛留言給讚，「很棒啊，聰明的選擇」、「天啊超有價值的使用」、「好像很划算耶」、「我決定我也要這麼做」、「太酷了！竟然還可以這樣用」、「有遠見，好主意」、「有夠聰明！我也要去買金豆。」

※本文獲原PO授權引用。

在 Threads 查看
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

