軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

影／中國052D桂林艦撞上自家海警船　南海黃岩島攔截菲艇變烏龍！

軍武中心／台北報導

南海海域主權長期爭議不斷，根據菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，事發於黃岩島附近，當時菲律賓海岸防衛隊正護送分發援助物資給當地漁民的船隻。菲方巡邏艇「蘇祿號」（BRP Suluan）在執行任務期間，遭遇中國海警3104號船高速追趕。馬尼拉方面公布的現場影片顯示，追擊過程中，中國海警船在右舷艉部進行冒險操作，並不慎與「桂林」號導彈驅逐艦（舷號164）發生碰撞。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

▲▼為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

從公布的影片可以看見，「桂林艦」（舷號164）試圖衝擊菲律賓海警BRP Suluan號的側面，而中國海警3104艦也想做衝擊或以水砲攻擊。 由於排水量7000噸級的「桂林艦」，高速時會有很大慣性，導致艦首與3104艦斜向擦撞，由056型護衛艦改裝版的3104艦艏受損嚴重，舷號只剩104三個數字。同時，在影片中，兩艦互撞時，還能聽到鋼鐵碰撞聲。

塔瑞耶拉指出，這起碰撞，導致中國海警船艏樓嚴重受損，3104艦失去航行能力，事發後，菲律賓船隻曾主動提出協助，但中方未予回應。他還表示，中國兩艘軍艦碰撞前，菲律賓巡邏艇還曾遭中國船隻以水砲攻擊，但成功閃避。

▲▼南海黃岩島烏龍！為了驅逐菲律賓巡邏艇，中國052D型桂林艦與中國海警3104艦互撞。（圖／翻攝自菲律賓官網）

截至目前，中國駐馬尼拉大使館尚未對事件做出官方回應。但是，中國海警局新聞發言人甘羽11日表示菲律賓組織多艘海警船、公務船，以給漁船運補為幌子，不顧中方一再勸阻和警告，執意侵闖中國黃岩島附近海域。中國海警依法對菲船採取跟監外逼、攔阻管制等必要措施予以驅離，現場操作專業規範、正當合法。黃岩島是中國固有領土。中國海警將依法在黃岩島海域開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

不過，這起「自家船艦相撞」事件迅速在菲律賓社會引發關注，有網友認為中方船隻操作過於冒險，導致意外發生，而這次碰撞事件，是近期中菲在南海一連串對峙的最新例證，接下來雙方如何處理此次事件，是否會進一步升高緊張，成為國際社會關注的焦點。

