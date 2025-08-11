　
楊柳加速又南修！　最新動向曝

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲最新颱風路徑預報。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風楊柳進逼，氣象專家吳聖宇表示，路徑預報趨向一致更為偏西、偏南，速度也變得更快一些，可能在周三中午就會在南花蓮沿岸進來了，降雨影響最大的區域可能是宜蘭以南、花蓮、台東以及嘉義以南山區。

吳聖宇在臉書說，受到垂直風切的干擾，自周日晚開始，楊柳颱風的內核深對流開始偏向颱風環流南半部，結構呈現北弱、南強的不對稱型態，強度發展也受到抑制。

吳聖宇指出，今天是垂直風切最強的一段時間，周二會比較改善一些，楊柳颱風預期是會撐過這段垂直風切偏強的環境，風切減弱後，一直到侵襲台灣之前還有機會再稍微加強，因此預報資料顯示，未來還是有可能會跨過中颱的門檻。

▼楊柳受垂直風切干擾，結構不對稱。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇分析，隨著模式預報垂直風切，可能無法讓楊柳颱風顯著減弱的情況越來越明顯，不論是傳統物理模式、AI調整模式的路徑預報也趨向一致，更為偏西、偏南，大致趨向台灣花蓮或台東一帶。

吳聖宇提到，氣象署的官方預報路徑目前已經調整到南花蓮登陸，速度也變得更快一些，可能在周三中午就會在南花蓮沿岸進來了，然後周三傍晚在彰化一帶出海，晚間快速趨向福建沿岸，周四基本上已經遠離台灣附近。

吳聖宇表示，比較細的預報資料有看到，颱風中心近岸時受到地形影響，路徑可能有小幅度的不規則擺動，但是在速度很快的情況下擺動幅度應該有限，也不影響整體的大方向。

吳聖宇說，依照現在的路徑預報，這個颱風影響應該會很集中在周三這天，各地可能會先後經歷一次風雨增強到減弱的過程；由於偏向第3類路徑從花蓮登陸、經過台灣後在中部出海並繼續西進，再加上颱風本身可能呈現北弱、南強的不對稱結構，所以從模式的24小時累積降雨預報圖顯示，降雨影響最大的區域可能是宜蘭以南、花蓮、台東以及嘉義以南山區。

▼模式24小時累積降雨預報圖。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇指出，再參考歷史上各種條件都相近的1992年歐馬颱風實測降雨，大致也是呈現類似的分布情況，因此先提醒東半部、嘉義以南地區（尤其山區）的朋友，要特別注意楊柳颱風在周二深夜起，到周三這一整天之間可能帶來的降雨影響；至於其他地方同樣是在颱風環流範圍內，也是不能掉以輕心。

吳聖宇提到，風力的部分則是在颱風中心登陸點附近要特別注意強風，由於這個颱風環流很小，因此強風區域應該都集中在颱風眼牆範圍內，類似丹娜絲颱風或是山陀兒颱風的情況，登陸點附近的風力可能特別大，外圍一些的區域風力就相對較弱。

吳聖宇提醒，所以還是要持續注意登陸點在哪個位置，周邊區域就要嚴加防範可能出現的強風，依照現在的預報，大概率會落在南花蓮或花東之間，因此這一帶的朋友在周三務必要特別小心；另外，就是颱風過山後如果結構有重整起來，彰化以南同樣要注意是不是有較強陣風出現的情況，時間點可能在周三的下半天到晚間。

吳聖宇分析，颱風周四清晨過後，應該就已經離開台灣附近進入大陸福建內陸，過去之後太平洋高壓馬上就會接手，所以順利的話，周四天氣就會回到夏季型的午後雷雨天氣；由於颱風剛走，大氣還不穩定，因此西半部仍有機會出現局部大雷雨的現象。

吳聖宇表示，周五到周末高壓帶來東南風到偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部午後仍有局部熱對流雷雨，不過雨勢都減小許多；也就是說，楊柳颱風過後應該馬上就會回到高壓影響的夏季天氣型態，不會有低壓帶，也不會有西南氣流之類的東西糾纏不清。

楊柳颱風走很快！中央氣象署預報員劉沛滕表示，預估今天深夜至周二早上可能發海上警報，而周二白天可能發陸上警報，暴風圈可能在周三一早觸陸，有高機率登陸東半部。而最新各國官方預報路徑也出爐，都預估將穿過台灣上空。

