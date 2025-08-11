　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

楊柳撲台可能放颱風假？　專家說話了

（圖／NOAA）

▲楊柳今日有機會變中颱。（圖／NOAA）

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風楊柳來勢洶洶，讓許多民眾關心是否可能放颱風假。對此，氣象粉專表示，「放假決策權在縣市長，但講句難聽，這種強度不用有什麼過度的期待。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」深夜在Threads發文表示，楊柳颱風最新的氣象署路線預報，已經往南修正到宜花一帶，但更重要的是，注意路徑的誤差範圍已經默默縮到東部陸地，換句話說，今年第二個侵台颱風幾乎要確定了。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

台灣颱風論壇說，不過，楊柳的生命期註定是一身皺摺，雖然它現在正在增強，今天應該會升中颱，但所有的夢想都有終點，而所有的美夢都會終結。

台灣颱風論壇提到，等颱風走到沖繩南方（差不多周二的位置），就要遭遇有毒、超爛的發展環境，使得楊柳靠近台灣的同時，將會是一路減弱，等貼到東部陸地的時候，有可能已是輕颱或更弱的模樣。

台灣颱風論壇指出，但是這不是鬆懈的理由啦，颱風高機率會來，該防颱的還是要防啦，最後幾個重點：

1、颱風走超快，影響時間應該就只有周三當天，一日颱風，之後就散會了。

2、再次強調楊柳是小型颱風，風雨集中核心，具體登陸點很重要，哪裡被欽點登陸，哪裡就是倒霉鬼，但離核心遠，感受就還好了。

3、以目前這路線為準的話，是宜花當鬼，北部和全台山區次之，而其他地方就多少有風雨，不會到零感覺。

4、沒有西南氣流啦。

5、放假決策權在縣市長，但講句難聽，這種強度不用有什麼過度的期待。

08/09 全台詐欺最新數據

