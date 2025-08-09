清華幫淪台積電內鬼！母校教授覺得不意外　原因曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台積電驚爆2奈米機密外洩案，3名涉案工程師皆擁有清華大學背景，引發社會各界關注。清華大學材料系特聘教授周卓煇認為，萬一真的有畢業生做出違背倫理的事情，他不覺得意外，只感到遺憾，並希望台灣的大學教育能重視專業倫理與人格教育。

▲台積電內鬼案，3名涉案工程師被網友起底都是清華大學校友。（圖／記者黃宥寧翻攝）

回顧案件經過，陳姓、吳姓、戈姓3名工程師疑似從去年起，透過公司筆電登入系統查看機密製程文件，再以手機翻拍方式進行截取資料。由於翻拍行為未經任何數據傳輸、外接設備或雲端操作，因而成功避開PIP（Process Information Protection）資安監控機制，讓內控系統束手無策。

因為3人的行為牽涉竊取營業秘密，加上台積電2奈米製程是高端半導體產業的核心技術，屬於《國家安全法》中規範的「國家核心關鍵技術」，消息曝光之後立刻引發各界高度關注，3人的身分也被起底，他們都是清華大學校友。

根據《三立新聞網》報導，清華大學材料系特聘教授周卓煇認為，台積電良率高，其他業者會想知道技術，所以容易出現被利誘的破口，清大育才無數，萬一真的有人做出違背倫理的事情，他不會覺得意外，只是很遺憾，希望台灣的大學教育能更重視專業倫理與人格教育。

周卓煇8日也在個人臉書發文中提到，2奈米的技術可以讓晶片計算更快、功能更多，暴利之所在，暴利之所驅，原本大學教育一直忽視的「專業倫理」，硬是一再被碾壓，「在我『工程倫理』課程裡頭，我會教導學生如何從兩難走出雙贏，大可不必為了賺大錢而偷竊，而挺而走險。」