男闖北市拉麵名店　拍桌鬧事還嗆警「白痴」！下場曝

記者張君豪／台北報導

10日下午2時許，台北市中山區雙城街知名「隱家拉麵」店內，發生一起酒後滋事事件。一名劉姓男子（36歲，經查有傷害前科）疑似酒後情緒失控，進入店內欲消費時，因不耐久候，情緒激動拍桌引發騷動。店家立即上前勸阻並報警處理。

▲涉嫌嗆警白痴的劉男遭警方上銬壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

目擊顧客向警方表示，事發當時店內氣氛瞬間凝重，其中一名顧客出言制止，劉男隨即與對方發生口角，並揮手作勢攻擊。店家見狀，立即上前阻擋，並將劉男帶離店外，避免衝突升級。

轄區中山分局圓山派出所員警獲報趕抵現場時，劉男仍情緒激動，對店員及警方持續叫囂。盤查過程中，他拒絕出示證件，並以不當言語辱罵員警，甚至動手拉扯，嚴重干擾現場秩序。

警方認定劉男涉嫌妨害公務，遂依法動用強制力將其制伏逮捕。過程中，一名員警不慎誤觸電擊棒開關引發虛驚，但警方強調並無對劉男實施電擊。全案依《社會秩序維護法》滋擾店家及妨害公務罪嫌，將劉男帶回偵辦。

中山分局藉此呼籲，飲酒應適量，遇有爭執應理性溝通，切勿以暴力或滋擾方式解決，警方將對違法行為依法嚴辦，以確保社會秩序與民眾安全。

